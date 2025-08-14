Bucaramanga estrena el primer Festival del Calentado: ¿dónde y cuándo?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Del 14 al 31 de agosto Bucaramanga se convertirá en la capital del calentado con la primera edición de un evento que rinde homenaje a este plato emblemático de la cocina colombiana: el ‘Festival del Kalentado’.

Más de 25 restaurantes desde fondas tradicionales hasta locales de lujo e internacionales presentarán cerca de 30 versiones que van desde el calentado santandereano, paisa o costeño y hasta propuestas mexicanas, cubanas y de autor.

🍜#Agéndese | Desde hoy y hasta el 31 de agosto se realiza el festival 'El Kalentao'. Un evento para probar diferentes clases de calentados en varios restaurantes de #Bucaramanga. pic.twitter.com/dGGuelfrbg — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 14, 2025

El evento busca rescatar la gastronomía típica en una ciudad donde según un estudio de la Universidad Autónoma y la alcaldía, la comida colombiana ocupa apenas el 15% de la oferta gastronómica frente al auge de la comida rápida.

Puede leer: Este viernes 15 de agosto vuelve el vuelo directo de Bucaramanga a el sur de la Florida

“Queremos volver a nuestras raíces y celebrar que somos colombianos, comiéndonos un buen plato de calentado con ese sabor casero que todos recordamos de nuestras abuelas y mamás”, explicó Carlos Contreras chef y organizador del evento.

Cada preparación tendrá un precio fijo de 20.000 pesos y se podrá disfrutar en desayunos, almuerzos o cenas. El plato va acompañado de chocolate, aguapanela, gaseosa o refajo.

Le sugerimos: Festival Nacional del Requinto y la Guabina en Santander: programación del 13 al 17 de agosto

Incluso los interesados pueden pedir su calentado a domicilio a través del aplicativo de Rappi, donde el festival contará con una sección.

La ruta de restaurantes y sus propuestas está disponible en www.festivaldelcalentado.com y en Instagram en la cuenta: @festivaldelkalentado, donde también se publicarán recetas para que el público prepare su propio calentado en casa.