Financiera Comultrasan implementa políticas para contrarrestar el ‘gota gota’ en Santander

Los préstamos ‘gota a gota’ continúan siendo una opción de créditos, en especial para poblaciones vulnerables, que ahora son víctimas de prácticas ilegales también en escenarios digitales. Con el propósito de evitar que las personas acudan a estos préstamos, en Santander Financiera Comultrasan anunció la inclusión de nuevas oportunidades para atender emergencias de usuarios no bancarizados y disminuir el riesgo asociado al préstamo informal.

Luz Mary Blanco, gerente del área comercial de Financiera Comultrasan, en el marco de la celebración de los 25 años de la entidad, habló sobre la propuesta con la que buscan responder a la necesidad por la que se endeudan bajo esta modalidad los ciudadanos.

“El crédito llamado ‘facilito’, digamos que busca solucionar, es lo que muchas personas requieren $100.000, $500.000, un millón de pesitos para comprar la producción del día y tiene que recurrir al ‘gota gota’. Este crédito busca solucionar esas dificultades, ese capital rápido, esas necesidades de dinero que una persona requiere, que nosotros requerimos, que cualquiera de las comunidades requiera, ahora lo podrán encontrar acá con nosotros a unas tasas también muy competitivas", precisó.

¿Cómo pueden acceder a esta crédito y para quiénes aplica?

Desde la reconocida entidad financiera santandereana manifiestan que aunque erradicar de fondo el ‘gota a gota’ es un trabajo institucional y social a nivel país, este producto sería una oportunidad para contrarrestar este flagelo que que se presenta en las poblaciones. Estará al servicio de los ciudadanos a partir de octubre de 2025.

“Este es un producto diseñado para este segmento específicamente, para esas compras rápidas, para esas compras que, de alguna manera, son capital de trabajo, en el caso de los microempresarios, quienes requieran capital de trabajo, porque va a estar hasta cuatro salarios mínimos. inicialmente. La idea es que cualquier persona que se interese, el producto va a ser 100% virtual, digital, va a estar por nuestras plataformas, por nuestra App móvil, por nuestra página web, donde lo podrán encontrar muy fácilmente, simplemente con la cédula, digitar los datos, el crédito será aprobado", agregó Luz Mary Blanco, gerente del área comercial de Financiera Comultrasan.

¿Cuál es la solicitud más frecuente?

De acuerdo con las solicitudes que llegan a una entidad como Financiera Comultrasan dentro de su portafolio uno de los productos más solicitados es el CDAT por las tasas de interés que según la cooperativa, son bastante competitivas, que es un producto de inversión. Sin embargo la razón más común por la que consultan las personas para créditos es para obtener un pequeño capital para negocios.

“A nivel de crédito, nuestra cartera está distribuida en 50% independientes y un 50% empleados. En el tema independientes, es capital de trabajo. Nuestro promedio de crédito es alrededor de 10, 11 millones de pesos. Somos también muy fuertes en generar ese capital de trabajo para esos microempresarios en Colombia, somos créditos fuertes en 80, 50 millones de pesos, 20 millones de pesos. Ahí es donde la cooperativa realmente moviliza buena parte de sus recursos”, resaltó la gerente del área comercial de Financiera Comultrasan.

Así las cosas en el segmento de independientes es el capital de trabajo, la solicitud más frecuente. Además, informaron que son las mujeres quiénes ocupan el 49% de las solicitudes de préstamos, en especial por capital de trabajo.