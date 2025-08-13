Este viernes 15 de agosto vuelve el vuelo directo de Bucaramanga a el sur de la Florida

Bucaramanga

Se reactiva la ruta aérea que conectará Bucaramanga con Fort Lauderdale, al sur de la Florida. Este viernes 13 de agosto aterrizará el primer vuelo de la aerolínea Spirit de esta conexión, en el Aeropuerto Internacional Palonegro, que contará con dos frecuencias semanales, los días lunes y viernes.

Julian Díaz Zambrano, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI) de la Alcaldía de Bucaramanga, mencionó: “Cabe destacar que al conectar a Bucaramanga a través de Fort Lauderdale no solamente conectamos con Miami por decirlo así, sino con 50 destinos que se conectan a través de ese aeropuerto".

El vuelo, con capacidad para 180 pasajeros, espera movilizar más de 300 personas por semana entre la capital santandereana y el sur de la Florida. Según la Oficina de Relaciones Internacionales de Bucaramanga, esta conexión impulsará el turismo, facilitará los negocios internacionales y fortalecerá la competitividad de la ciudad, evitando escalas en Bogotá o Medellín.

La ruta operaría durante todo el año:

La Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander realizaron campañas de promoción tras la suspensión temporal de la ruta en diciembre pasado, debido a un proceso de reorganización empresarial de la aerolínea en Estados Unidos. Con la reactivación, el llamado de las autoridades es a que los viajeros compren sus tiquetes de forma directa para garantizar la permanencia de la ruta durante todo el año.