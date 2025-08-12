Rescatan un mochuelo brasileño: fue encontrado en Bosconia y trasladado a Bucaramanga

Bucaramanga

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) recibió y atendió por primera vez un ejemplar de mochuelo brasileño, en su Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV). El ave fue rescatada en el municipio de Bosconia, departamento del César, y trasladada hasta Bucaramanga para su recuperación.

El médico veterinario del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CDMB, Vladimir Quintero, encargado de la valoración inicial de esta especie, explicó los detalles de este proceso de rescate.

“Este búho llega rescatado por un conductor, fue encontrado sobre la vía pública en Bosconia, la persona lo recogió porque no volaba, lo encontró sobre la vía, lo metió en una cajita y lo trajo aquí a Bucaramanga, ahí es donde el grupo de élite ambiental es avisado sobre esta especie, es reportado y el animal se rescata y es entregado a las instalaciones del CAP de la CDMB.

¿Cuál es el estado de salud del mochuelo brasileño?

Respecto a la evaluación médica de esta especie desde la CDMB informaron:

“Lo revisamos físicamente, es un animal que presenta su estado físico completo, salvo que le hacen faltan unas plumas de la cola, muy seguramente fue desplumado por algún predador en el momento en que él estaba escampando y en ese momento lo encontraron", relató Vladimir Quintero Sánchez - Médico Veterinario Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre - CAV de la CDMB.

Lea también: Zoocría de mariposas: víctimas del conflicto que cambian su historia en el comercio santandereano

Agregó que es un animal que físicamente está bien, pero lo que llamó la atención fue la especie de ave.

“Era una especie que nunca habíamos visto acá en el Centro de Atención y Valoración (CAV), es el primer registro que tenemos. Nos comunicamos con dos biólogos, taxónomos, ornitólogos, que nos ayudaron en todo el proceso de identificación taxonómica de la especie, llegando a la conclusión que es un glaucidium brasilianum, una especie de búho, es un búho pequeño. Le dicen también mochuelo en algunas partes del país”.

Podría interesarle: “Tenía un hueco en la garganta, me volví loco”: padre de la niña asesinada en Rionegro, Santander

Ahora el propósito de la entidad ambiental es devolver al búho a su entorno natural en el menor tiempo posible, una vez completada su recuperación.

La CDMB recordó a la comunidad que, ante el hallazgo de fauna silvestre en riesgo, lo más importante es evitar la manipulación directa y contactar de inmediato a las autoridades ambientales.