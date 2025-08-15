De ‘elefante blanco’ a Centro Vida para adultos mayores: transforman obra abandonada en Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Indignación y sentimiento de engaño expresaron los habitantes del barrio Antonio Santos tras lo que califican como una “inauguración ficticia” del nuevo Centro Vida y Complementario, construido en el lote que conforme a un acuerdo del 2014 estaba destinado exclusivamente para un centro de salud.

Esto luego que se anunciara la apertura del espacio que promete mejorar el bienestar de 1.000 adultos mayores de las comunas 8, 9, 10 y 11 de Bucaramanga.

Según la Secretaría de Desarrollo la comunidad podrá acceder a una amplia oferta de servicios gratuitos como enfermería, psicología, fisioterapia, nutrición, trabajo social y actividad física.

Puede leer: En vilo la adición presupuestal para garantizar el Internet en colegios oficiales de Santander

Además se ofrecerán cursos de formación en competencias ofimáticas, culinarias y artísticas.

¿Qué pasó con el centro de salud?

La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Antonia Santos, Marina Gómez Rodríguez, recordó que hace más de una década durante la ampliación del tercer carril la comunidad perdió su antiguo centro de salud, un polideportivo y apartamentos que generaban ingresos.

Otras noticias: Mujer fue herida con arma blanca por su expareja, dentro de instalaciones del Sena en Bucaramanga

A cambio la administración del exalcalde Rodolfo Hernández, se comprometió a edificar un moderno centro de salud de dos pisos, con atención 24 horas, farmacia y laboratorio en este espacio.

Play/Pause Marina Gómez Rodríguez, presidente de la JAC del barrio Antonia Santos 01:39 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sin embargo en el gobierno posterior el plan fue modificado y el lote se destinó a un Centro Vida y Complementario para adultos mayores.

La comunidad denuncia que la obra contratada para ejecutarse en 10 meses, y que ya completa dos años y siete meses, no ha sido entregada oficialmente ni cumple con las características del servicio médico prometido.

Le sugerimos: Bucaramanga estrena el primer Festival del Calentado: ¿dónde y cuándo?

“No es nuestro centro de salud. Lo que construyeron solo tendrá atención médica limitada para los usuarios del programa de adulto mayor, y deja sin servicio de salud a toda la comuna 9”, afirmó Gómez Rodríguez.

Pese a la inspección reciente de la Contraloría General en la que el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo afirmó que “todo está en orden”, los líderes comunales aseguran que aún no pueden entrar al edificio, ni hay servicios públicos y que los compromisos firmados en 2014 siguen sin cumplirse.

También puede leer: Financiera Comultrasan implementa políticas para contrarrestar el ‘gota gota’ en Santander

La comunidad ha presentado denuncias ante la Fiscalía y continuará exigiendo que se les entregue el centro de salud pactado, argumentando que el actual uso del lote viola el destino original aprobado por el Concejo Municipal y la administración de la época.

Le entregamos a Bucaramanga uno de los Centros Vida de Adulto Mayor mejor equipados del país.



La encontramos con fallas, retrasos y sin recursos, pero gracias a los impuestos de los bumangueses la sacamos adelante.



¡Una belleza! pic.twitter.com/HDpbydjJqY — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) August 13, 2025

¿Dónde está ubicado?

El Centro Vida está ubicado en la calle 70 # 30-88. Funcionará de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Más noticias: Este viernes 15 de agosto vuelve el vuelo directo de Bucaramanga a el sur de la Florida

“El propósito de este lugar es fortalecer el bienestar de las personas mayores y sus familias. Este será un espacio no solo para ellos, sino también para la comunidad donde se fomentará la integración y el aprendizaje”, agregó Iván Darío Torres Alfonso, secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga.

Comunidades del barrio La Pedregosa enaltecieron el término de este proyecto tan esperado.