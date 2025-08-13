¡Atentos! Se levanta la medida de pico y placa en Girón

Bucaramanga

En una decisión que ha sido recibida con entusiasmo por los habitantes y visitantes del municipio.

La alcaldía de Girón ha anunciado oficialmente la suspensión del pico y placa a partir de hoy miércoles 13 de agosto.

Así lo confirmó Omar Quesada, agente de Tránsito del municipio, quien informó que la medida queda sin efecto hasta nueva orden.

“A partir de hoy ya no hay pico y placa dentro de nuestro municipio. Por lo tanto el alcalde nos da directrices para que no sigamos aplicando la norma dentro de Girón”, señaló Quesada.

La medida permitirá a los conductores de vehículos particulares y motocicletas movilizarse sin las restricciones horarias que implicaba el pico y placa.

Ahora las autoridades recalcan que el levantamiento de esta restricción no exime a los conductores de cumplir con otras obligaciones y de seguridad vial.

“Pueden transitar libremente siempre y cuando tengan el SOAT vigente, la revisión técnico mecánica al día y los vehículos en óptimas condiciones. Los motociclistas además deben portar su casco y elementos de seguridad”, recalcó el agente.

La decisión fue tomada con el fin de dinamizar la economía local, facilitar el transporte interno y reducir la confusión en torno a las restricciones; especialmente en fechas de alta movilidad.

Finalmente las autoridades de Tránsito hacen un llamado a la responsabilidad. Aunque ya no se aplicará la medida de pico y placa, los controles en carretera seguirán activos para garantizar el cumplimiento de las normas viales.

Cabe mencionar que el pasado 11 de agosto el Tribunal Administrativo de Santander abrió un incidente aclarando que las autoridades en Girón no habían cumplido la orden judicial de eliminar la implementación del pico y placa.

Esto luego que el 18 de julio el mismo Tribunal ordenó a las alcaldías de Floridablanca, Piedecuesta y Girón levantar la medida.

Así las cosas la restricción vehicular de 2 dígitos solo aplicará en Bucaramanga, luego de ser eliminada en los otros municipios del área metropolitana.