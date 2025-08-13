ICFES confirmó nueva fecha para aplicar la Prueba Saber 11 en tres municipios de Santander

Bucaramanga

El pasado domingo 10 de agosto en los municipios de Barbosa, Vélez y Puente Nacional, no se aplicaron las Pruebas Saber 11 debido a que según el ICFES, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, el material no llegó por los bloqueos que se registraron en el departamento de Boyacá.

En las últimas horas el instituto confirmó la nueva fecha para llevar a cabo la evaluación en los tres municipios.

Nicolás Ordóñez, secretario de Educación de Santander expresó: “Hemos en estos días intensificado la formación de los estudiantes de 11 en esta zona del departamento con el propósito de que sigan teniendo los mejores resultados”.

¿Para cuándo quedaron programadas las Pruebas Saber 11 en los municipios?

El Icfes, aplicará el domingo 31 de agosto las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico en Vélez, Barbosa y Puente Nacional.

Esta decisión no afectará la publicación de los resultados establecida para el viernes 10 de octubre, en el caso de Saber 11 y el viernes 17 de octubre para Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.