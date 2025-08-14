MÁS DE 350 BECAS PARA LOS JÓVENES EN SANTANDER EXPO EXTERIOR 2025

Becas del 100% para estudiar en el exterior // Estudiante // Mapa // Getty Images

Bucaramanga

Este jueves 14 de agosto de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en el Holiday Inn en Bucaramanga, los jóvenes santandereanos podrán acceder a más de 350 becas y apoyos internacionales para poder estudiar en el exterior, ya que se estará llevando a cabo Santander Expo Exterior, una feria que busca fortalecer el bilingüismo en los adolescentes del departamento.

Andreina Serrano, directora de la Secretaría de Competitividad, menciona sobre la agenda académica que tendrá Santander Expo Exterior 2025:

“Vamos a tener una agenda académica con charlas que nos van a estar enseñando cómo migrar de manera legal, todas las facilidades que ofrece cada uno de estos países y cada una de estas instituciones”.

Este espacio contará con más de 350 becas, más de 600 vacantes laborales activos y más de 3.500 programas de estudio, desde cursos de inglés hasta maestrías. Además, habrá acompañamiento de diferentes universidades, instituciones e identidades internacionales, para así brindar apoyo e información a todos los jóvenes que asistan a la feria.

Vale mencionar que, se llevará a cabo un concurso de emprendimiento, al ganador se le otorgará una beca presencial en Canadá con tiquetes de ida y regreso.