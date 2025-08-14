Esto le dijo el arquero de Sao Paulo a Cardona, previo a los penales errados en Copa Libertadores

Esto le dijo el arquero de Sao Paulo a Edwin Cardona previo al penal atajado en la Copa Libertadores / Getty Images

São Paulo se llevó un empate valiosísimo en su visita a Atlético Nacional, durante los octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025. Los brasileños supieron aguantar el feroz ataque antioqueño en el Atanasio Girardot y ahora tendrán la ventaja de definir la serie en el mítico Morumbi.

Una de las grandes figuras del partido fue Rafael Pires, arquero del conjunto paulista. El experimentado futbolista respondió a la perfección cada vez que se lo intervino, además de contar con la ayuda de los palos.

Ahora bien. Rafael se agigantó en dos momentos crítico del partido. Y es que a Nacional le fueron sancionados dos penaltis, uno en cada tiempo. El primero se fue desviado, luego de que Edwin Cardona quisiera ajustar su remate; el segundo terminó siendo atajado brillantemente por el meta brasileño, también a Cardona.

Esto le dijo el arquero de São Paulo a Edwin Cardona, previo a los penales errados en Copa Libertadores

Luego del partido disputado en la capital antioqueña, Rafael Pires reveló haberle dicho algunas cosas a Edwin Cardona, previo a sus dos ejecuciones desde el punto penal. Con ello quedó en evidencia la influencia que tuvo el jugador a la hora de mantener su portería en ceros.

"Ya había hablado con él. Le dije que esperaría en el primer penalti. También esperé un poco el segundo porque podría haberlo tirado al medio, pero tuve la suerte de atajarlo y ayudar al equipo", sentenció.

Y complementó al respecto: “Todos merecemos el crédito, queríamos ganarlo, pero en un partido tan complicado como este, hay que valorar el empate”.

El partido de vuelta entre São Paulo y Atlético Nacional, válido por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se jugará el próximo martes 19 de agosto, a partir de las 7:30 de la noche (hora colombiana), en el Estadio Morumbi.

El no contar la norma del “gol visitante”, en caso de mantenerse la igualdad en el segundo compromiso, la serie se definirá en los lanzamientos desde el punto penal.