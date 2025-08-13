Atlético Nacional es investigado por la Conmebol y se expone a una fuerte sanción

AME9697. MEDELLÍN (COLOMBIA), 12/08/2025.- Un hincha (i) de Sao Paulo se enfrenta a los de Nacional este martes, luego del partido de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Sao Paulo en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda / MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

Atlético Nacional pecó de inefectividad en el frente de ataque ante Sao Paulo, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido de la serie en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, se saldó con un empate 0-0.

Además de estrellar dos balones en los postes, el equipo de Javier Gandolfi dispuso de dos lanzamientos desde el punto penalti, ambos errados por el volante Edwin Cardona. Uno de los cobros se marchó desviado, el otro fue atajado por el portero Rafael.

¿Por qué podrían sancionar a Nacional?

Además del resultado, la mancha de la noche fue el mal comportamiento de un sector de los aficionados locales, quienes al final del encuentro se enfrentaron con un grupo de hinchas visitantes presentes en el escenario deportivo.

Hinchas de Nacional se enfrentan a aficionados del Sao Paulo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda / MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA Ampliar

En un video publicado por un aficionado de Sao Paulo se puede ver a un hincha de Nacional haciendo gestos racistas a la parcialidad brasileña. El aficionado les hace gestos de monos a los hinchas visitantes, mientras se retira de la tribuna.

Um torcedor do Atlético Nacional, da Colômbia, fez gestos racistas para a torcida do #SãoPaulo no empate em 0 a 0 entre as equipes, em Medellín, pela ida das oitavas da Libertadores.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um homem imitando um macaco para… pic.twitter.com/zXyfMqoLvO — Esporte Na Band (@esportenaband) August 13, 2025

La Conmebol castiga severamente estas manifestaciones de racismo durante sus partidos internacionales, por lo que Nacional se expone a una fuerte multa económica. De igual manera, tras los enfrentamientos presentados en un sector de la tribuna norte, podrían presentarse fuertes sanciones para los próximos enfrentamientos.

Según reveló Globo Esporte, la Conmebol ya se encuentra investigando al equipo antioqueño por estas manifestaciones de racismos y por los enfrentamientos presentados al final del encuentro.

Antecedente reciente

En marzo del presente año, la Conmebol sancionó con una multa económica de 50.000 dólares a Cerro Porteño, prohibiéndole también el ingreso de sus aficionados en los partidos correspondientes a la Copa Libertadores Sub-20. En un juego del certamen, algunos hinchas paraguayos gritaron insultos racistas a los jugadores de Palmeiras.