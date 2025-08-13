¿Cuándo es el partido de vuelta entre Sao Paulo y Nacional en octavos de final de Copa Libertadores?. (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP) (Photo by JAIME SALDARRIAGA/AFP via Getty Images) / JAIME SALDARRIAGA

¡Regresó la Copa Libertadores de América! Este martes 12 de agosto se llevó a cabo el duelo de ida entre Atlético Nacional y Sao Paulo en el Atanasio Girardot, compromiso que terminó con empate a cero (0-0).

Fue un compromiso con claro dominio del equipo colombiano, que tuvo cuatro opciones clarísimas de gol, incluidas dos penas máximas. Por todos los frentes se le negó el gol a Nacional, que ahora tendrá que jugarse la vida en suelo brasilero.

Sobre los 11 minutos, una mano dentro del área paulista fue decretada como penalti por el juez central. Edwin Cardona quiso ajustar su remate al palo izquierdo, pero el balón se fue ligeramente desviado. Más adelante, al 56′, Marlos Moreno sacó una pirueta espectacular en un tiro de esquina, pero su remate terminó en el palo.

Edwin Cardona se lamenta en uno de sus dos penaltis perdidos ante Sao Paulo. (Photo by JAIME SALDARRIAGA/AFP via Getty Images) / JAIME SALDARRIAGA Ampliar

La historia continuó instantes después, al minuto 59′, cuando Marlos se vistió de asistidor para Marino Hinestroza, quien sacó un remate cruzado dentro del área, pero la bola fue directo al palo. Finalmente, sobre los 67′, una infantil entrada contra Alfredo Morelos terminó siendo penal. Cardona volvió a hacerse cargo y erró ante la volada perfecta de Rafael. De no creer el empate a cero que regaló el verde en la Libertadores...

Video: Así fueron los dos penaltis desperdiciados por Edwin Cardona ante Sao Paulo en Libertadores

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Sao Paulo y Nacional en octavos de final de Copa Libertadores?

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 entre Sao Paulo y Atlético Nacional se jugará el martes 19 de agosto a partir de las 7:30 de la noche (hora colombiana), en el mítico Morumbi.

Es preciso recordar que la norma del “gol visitante” ya no tiene validez en los torneos de Conmebol, razón por la que en caso de persistir el empate en suelo brasileño, la serie se definirá en la tanda de penales.

Previo a este partido, Nacional jugará con Fortaleza en el Atanasio, por la séptima fecha de la Liga Colombiana; por su parte, Sao Paulo visitará a Sport Recife en la fecha 19 del Brasileirao.