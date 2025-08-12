🔴 Nacional vs. Sao Paulo EN VIVO: siga acá la transmisión en octavos de final de Copa Libertadores

<b>Atlético Nacional </b>inicia el camino rumbo a su tercera consagración continental. El cuadro verde disputa el <b>duelo de ida de los octavos de final frente al Sao Paulo de Brasil</b> en el Estadio Atanasio Girardot, el cual arrancará a las 7:30 de la noche y contará con transmisión por <i>El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio</i>.El verde accedió a esta instancia tras terminar en la <b>segunda posición del Grupo F con 9 unidades</b>, 2 menos que las del líder Internacional de Porto Alegre. Por lo anterior, en esta nueva fase del certamen continental <a href="https://caracol.com.co/2025/08/11/atletico-nacional-vs-sao-paulo-partidazo-por-copa-libertadores-donde-seguir-el-partido/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/11/atletico-nacional-vs-sao-paulo-partidazo-por-copa-libertadores-donde-seguir-el-partido/">comenzará su camino en condición de local (Atanasio Girardot) y cerrará como visitante (Morumbi)</a>.La convocatoria verdolaga es comandada por los capitanes Edwin Cardona y William Tesillo, aunque hay<b> </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/12/atletico-nacional-confirma-duras-bajas-para-enfrentar-a-sao-paulo-en-octavos-de-copa-libertadores/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/12/atletico-nacional-confirma-duras-bajas-para-enfrentar-a-sao-paulo-en-octavos-de-copa-libertadores/?rel=buscador_noticias"><b>cinco futbolistas que no fueron tenidos en cuenta por inconvenientes médicos</b></a>.