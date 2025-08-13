Cardona tras errar penales para Nacional en Libertadores: “Pocos tienen carácter de volver a patear”

Edwin Cardona al momento de patear el segundo penal de la noche ante Sao Paulo, por octavos de final de Copa Libertadores / Getty Images / JAIME SALDARRIAGA

Atlético Nacional no pudo aprovechar la ventaja de la localía en el juego de ida, y su buen juego desplegado en el Atanasio Girardot, para irse al juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, ante São Paulo, con un marcador a su favor. El cuadro antioqueño fue ampliamente superior, pero le quedó faltando la efectividad para encaminar una complicada serie y terminó igualando 0-0.

Edwin Cardona fue el gran protagonista de la noche, ya que falló dos penales que pueden terminar afectando el curso del conjunto Verdolaga en la llave. Primero, al minuto 14′, hubo infracción por mano ante un disparo de Marlos Moreno, que cobró el volante antioqueño desde el punto blanco, y lo envío por fuera del arco defendido por Rafael.

Luego, en el segundo tiempo, Nahuel Ferraresi cometió falta sobre Alfredo Morelos en un ataque de Nacional. Nuevamente, Edwin Cardona tomó el balón y se encargó de la ejecución, escogiendo el mismo lado del primer lanzamiento, pero esta vez fue el arquero Rafael el que atajó el cobro.

Declaraciones de Edwin Cardona tras fallar los dos penales

Cardona no se ocultó y puso la cara en zona mixta, donde atendió a los periodistas y le pidió perdón tanto al equipo como a la hinchada. Sin embargo, fue optimista con el fútbol mostrado por Nacional y confía en que puedan conseguir el resultado favorable para avanzar a cuartos de final, en el juego de vuelta.

“Nunca va a ser fácil cuando toca errar, pero es de humanos y de hombres asumirlo. Pocos tienen el carácter de volver a patear el penal. Pedirle disculpas al equipo, a la hinchada, pero así es el fútbol. Si como vinieron a resguardarse, porque fuimos superiores en todas las líneas, por qué no hacerlo allá. Sabemos la jerarquía de equipo que tenemos y estamos tranquilos, dios quiera podemos traernos esa alegría que tenemos y que la gente quiere”, inició diciendo.

“Se hizo un gran partido en lo personal y lo grupal. Son cosas que pueden pasar (fallar los penales). Ahora pensar en el sábado, sé que lloverán críticas, pero acá estoy pasa asumirlas, pero pedirle disculpas a la hinchada y al equipo”, añadió.

Por su parte, hizo una invitación a apagar la crítica y apoyar a los equipos colombianos que están en los torneos internacionales, así como hizo énfasis en lo superiores que fueron ante São Paulo.

“Se hablan muchas cosas, a uno como jugador le duele que, con todo respeto, la misma prensa nos tire a nosotros, en vez de apoyarnos. No solo a nosotros, a Once Caldas, a América... decían que el peso, solo se fijan en lo personal, hicimos una gran labor, siempre hablamos del equipo contrario y yo quiero saber cuántas veces nos patearon, un equipo con... si nos pones a comparar hasta en nómina y salarios, salimos superiores a ellos, en la cancha somos 11 contra 11 y uno tiene que salir a jugar”, añadió.

Edwin Cardona falla el segundo penal ante São Paulo / Getty Images / JAIME SALDARRIAGA Ampliar

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Nacional y São Paulo?

Nacional jugará el sábado 16 de agosto contra Fortaleza en el Atanasio Girardot, por la fecha 7 de la Liga colombiana. Luego deberá viajar a Brasil, para encarar el encuentro de vuelta el martes 19 de agosto en el Estadio Morumbí de São Paulo desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia).