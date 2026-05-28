Junior, sin Libertadores y Sudamericana: así quedó el Grupo F tras derrota con Palmeiras

El vigente campeón de Colombia fue el único equipo de los representantes nacionales en la Libertadores que se quedó sin por lo menos caer en la Copa Sudamericana. Junior cayó por goleada en su visita a Palmeiras en el cierre de la fase de grupos y terminó último de su zona, superado por Sporting Cristal de Perú.

Palmeiras 4-1 Junior

El conjunto Tiburón sabía que tendría un difícil reto ante uno de los aspirantes al título. Apenas seis minutos pasaron y Jhon Arias abrió el marcador tras pase de José Manuel López, aunque Junior despertó y lo pudo empatar al 36′ mediante Luis Fernando Muriel.

Antes de terminar el primer tiempo Palmeiras volvió a acelerar e hizo dos anotaciones. Una de Allan, también a pase del argentino López y la otra del colombiano Arias, quien selló su doblete con un gol muy similar al primero.

Ya en el segundo tiempo, el cuadro brasileño llegó al cuarto por intermedio de Andras Pereira, quien anotó un gol vistoso. También hubo un penal sancionado a Palmeiras por falta contra Mauricio, pero el juez central, tras revisarla en el VAR, echó para atrás su decisión.

Cerro Porteño 2-0 Sporting Cristal

En horario simultáneo, el cuadro paraguayo venció al peruano y con ese resultado terminó quedando líder de su grupo de manera sopresiva. No obstante, le costó abrir el marcador, pues al 51′ Pablo Vegetti logró marcar el 1-0.

El segundo llegó al minuto 67 por intermedio de un penal que cobró Cecilio Domínguez y este sería definitivo, para así alcanzar la línea de los 13 puntos, superando por 2 a Palmeiras.

Así quedó el Grupo F de la Copa Libertadores

Junior terminó siendo la gran decepción de los equipos colombianos, por tratarse del vigente campeón del país. Pero sus dos derrotas contra Cerro Porteño, una en calidad de local, y la caída ante Sporting Cristal en Perú, le terminaron pasando factura.

Así las cosas, Cerro Porteño y Palmeiras irán a octavos de final de la Libertadores, mientras que Sporting Cristal termina cayendo en la Sudamericana.