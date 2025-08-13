Video: Así fueron los dos penaltis desperdiciados por Edwin Cardona ante Sao Paulo en Libertadores
El volante antioqueño no pudo vencer al portero Rafael Pires, en los lanzamientos desde el punto blanco.
Edwin Cardona vivió una noche atípica y de terror en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El volante antioqueño dispuso de las dos ocasiones más claras de Atlético Nacional, en el empate 0-0 en el estadio Atanasio Girardot ante Sao Paulo de Brasil.
Cardona falló dos lanzamientos desde el punto penalti, uno en cada tiempo del encuentro y ambos pateados hacia el mismo poste del arco defendido por el guardameta Rafael Pires.
¿Cómo fueron los penaltis?
A los 13 minutos, tras una mano en el área del argentino Alan Franco, Edwin Cardona asumió el primer lanzamiento. El volante ejecutó al poste de la mano izquierda de Rafael, quien adivinó la dirección del cobro, marchándose el balón desviado por varios centímetros.
Ya en el segundo tiempo, a los 68 minutos, Alfredo Morelos fue derribado en el área por el venezolano Nahuel Ferraresi. Cardona volvió a cobrar a la base del poste izquierdo y allá llegó de nuevo el portero del Sao Paulo, para con su mano izquierda rechazar la pelota hacia un costado.
Cardona lloró en el banco de suplentes
El argentino Javier Gandolfi sustituyó a Edwin Cardona por el ecuatoriano Billy Arce a los 86 minutos. El volante no pudo ocultar su frustración en el banco de suplentes y rompió en llanto, quedando registrado el momento por las cámaras de televisión.
El partido de vuelta en el estadio Morumbí entre Sao Paulo y Nacional se llevará a cabo el próximo martes 19 de agosto, a partir de las 7:30PM, hora colombiana.