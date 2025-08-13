Video: Así fueron los dos penaltis desperdiciados por Edwin Cardona ante Sao Paulo en Libertadores

Edwin Cardona se lamenta en uno de sus dos penaltis perdidos ante Sao Paulo. (Photo by JAIME SALDARRIAGA/AFP via Getty Images) / JAIME SALDARRIAGA

Edwin Cardona vivió una noche atípica y de terror en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El volante antioqueño dispuso de las dos ocasiones más claras de Atlético Nacional, en el empate 0-0 en el estadio Atanasio Girardot ante Sao Paulo de Brasil.

Cardona falló dos lanzamientos desde el punto penalti, uno en cada tiempo del encuentro y ambos pateados hacia el mismo poste del arco defendido por el guardameta Rafael Pires.

¿Cómo fueron los penaltis?

A los 13 minutos, tras una mano en el área del argentino Alan Franco, Edwin Cardona asumió el primer lanzamiento. El volante ejecutó al poste de la mano izquierda de Rafael, quien adivinó la dirección del cobro, marchándose el balón desviado por varios centímetros.

NOOO, EDWIN: Cardona falló el penal para Atlético Nacional ante San Pablo en la ida de los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

Ya en el segundo tiempo, a los 68 minutos, Alfredo Morelos fue derribado en el área por el venezolano Nahuel Ferraresi. Cardona volvió a cobrar a la base del poste izquierdo y allá llegó de nuevo el portero del Sao Paulo, para con su mano izquierda rechazar la pelota hacia un costado.

DE NO CREER, EDWIN: Cardona, quien ya había errado un penal en el PT, volvió a hacerse cargo de una ejecución en el ST y se lo atajó Rafael. Todo sigue 0-0 entre Atlético Nacional y San Pablo.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

Cardona lloró en el banco de suplentes

El argentino Javier Gandolfi sustituyó a Edwin Cardona por el ecuatoriano Billy Arce a los 86 minutos. El volante no pudo ocultar su frustración en el banco de suplentes y rompió en llanto, quedando registrado el momento por las cámaras de televisión.

🥺💚 Llanto y bronca de Edwin Cardona tras errar dos penales en @nacionaloficial vs. @SaoPauloFC



🏆 Ida Octavos de Final - CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna
— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 13, 2025

El partido de vuelta en el estadio Morumbí entre Sao Paulo y Nacional se llevará a cabo el próximo martes 19 de agosto, a partir de las 7:30PM, hora colombiana.