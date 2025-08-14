Andeg advierte que Superservicios no ha gestionado recursos ante ministerios para crisis de Air-e

La crisis financiera de la empresa Air-e, encargada del suministro de energía en buena parte de la región Caribe, se agudiza ante la falta de acciones coordinadas entre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) y el Gobierno Nacional, según advirtió Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).

Sin gestión ante Hacienda ni Minas

Castañeda cuestionó que, según respuestas oficiales a derechos de petición, ni el Ministerio de Hacienda ni el Ministerio de Minas y Energía han recibido solicitudes formales de parte de la Superintendencia para gestionar recursos que permitan sanear las finanzas de Air-e, una empresa intervenida por el Estado.

“La respuesta de ellos es que no han tenido ninguna solicitud de parte de la Superintendencia para conseguir esos recursos, principalmente al Ministerio de Hacienda. Entonces, eso sí nos preocupa, porque lo que muestra es que no hay una coordinación entre las entidades de gobierno. No se ve, como te digo, que se trate de conseguir recursos para que la empresa logre honrar las obligaciones que tiene con los otros agentes del mercado”, dijo Castañeda.

Según el dirigente gremial, la deuda de Air-e con los generadores asciende a 1,4 billones de pesos, sin que hasta el momento se conozcan propuestas concretas del Gobierno para saldarla.

Propuesta inviable para los generadores

Castañeda también se refirió a una propuesta presentada por la agencia interventora de Air-e en junio, la cual planteaba un pago parcial y el diferimiento del resto de la deuda a una década, algo que fue rechazado por los generadores.

“En el mes de junio, le propusieron —desde el agente interventor— a las empresas pagar el 12% y diferir la obligación, el resto de la deuda, a 10 años. Claramente, las empresas le dijeron: ‘No, páguenme el 12%; yo le condono intereses, pero no le puedo diferir esto a 10 años’. El problema que tienen las empresas hoy se llama caja: no tengo los suficientes recursos para poder comprar combustible”, sostuvo.

Riesgo para el suministro en la Costa

La falta de soluciones financieras para Air-e representa un riesgo grave para la estabilidad energética del Caribe, especialmente ante la llegada del verano en diciembre, cuando se incrementa la demanda de generación térmica.

Actualmente, el 35% del consumo de energía en la región Caribe depende de plantas térmicas locales, las cuales podrían quedarse sin capacidad para adquirir combustible si no se saldan las deudas pendientes. La situación, de no resolverse a tiempo, podría tener impactos en la continuidad del servicio.