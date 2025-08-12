Minminas dice que no es viable solicitud de Air-e para salvar 150.000 millones: esta es la razón

Como había advertido Caracol Radio el pasado 17 de julio, la empresa Air-e se quedó sin la posibilidad de acceder a 150.000 millones de pesos que el Ministerio de Minas destina para el programa de normalización eléctrica PRONE en la región.

En su momento se dijo que la compañía no pudo presentar una póliza al no encontrar una aseguradora que sirviera de garante en la ejecución de recursos para familias en barrios eléctricamente subnormales.

La falta de respaldo se da en medio de la crisis financiera que enfrenta la compañía por falta de giro de recursos del Gobierno Nacional, específicamente del fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos.

La fecha limite para presentar la póliza se cumplió sin que la empresa lograra presentar al ministerio el lleno de requisitos para acceder a los recursos que beneficiarían a 5.700 familias.

Negativa a nueva propuesta de Air-e

Se conoció que la empresa Air-e insistió ante el Gobierno la subsanación de la póliza, tras lograr conseguir que una aseguradora expidiera la garantía, posterior a la fecha estipulada.

La empresa argumenta la petición en el decreto 1073 de 2015 relacionado con la subsanación de convocatorias. Asimismo, propuso una matriz de riesgos para atender posibles situaciones emergentes.

Sin embargo, el pasado viernes 8 de agosto el Ministerio de Minas rechazó la petición argumentando que para estas convocatorias no rige el sustento jurídico presentado.

“Estos recursos iban a ser destinados para modernizar la infraestructura obsoleta que tenemos en la región Caribe, la más alta de Colombia y esto es de mucha gravedad que no se haya llevado a cabo”, señaló Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios.