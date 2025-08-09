¿Por qué la deuda de Air-e con generadoras ha crecido 2.4 veces?, esto dice Andeg

La situación financiera de la empresa de energía Air-e continúa deteriorándose y ya representa un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico en la región Caribe. Así lo advirtió Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG).

Según Castañeda, la empresa adeuda actualmente 1,5 billones de pesos al sistema eléctrico colombiano, de los cuales $900 mil millones corresponden a pagos pendientes con plantas termoeléctricas, $300 mil millones con el sector de generación hídrico y otros $300 mil millones con el sistema de transmisión nacional.

“Hoy no hay claridad todavía de dónde van a salir los recursos con los cuales se va a honrar esa deuda con el sector de generación y el sector de transmisión”, dijo Castañeda.

La deuda ha crecido tras la intervención del Gobierno

Lo más preocupante, señaló el dirigente gremial, es que la deuda ha crecido 2,4 veces desde que la Superintendencia de Servicios Públicos intervino la compañía en septiembre de 2024.

“Si no se paga esa deuda y no se llega a un acuerdo lo más pronto posible pues obviamente esto estrecha la caja de los generadores de energía, las térmicas tienen que salir a comprar combustibles que pueden estar por el orden de los 300 millones de dólares mensuales tanto de gas como de carbón”, explicó el vocero.

La raíz del problema está en la falta de giros por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, a través de su fondo empresarial.

El pasado mes de mayo, el propio superintentende Yanod Márquez, señaló que el mencionado fondo contaba con 166 mil millones de pesos, recursos disponibles para una docena de empresas que se encuentran intervenidas en la actualidad. Solo Air-e requiere 1,5 billones de pesos.

Riesgo de apagón

Las generadoras térmicas en la costa atienden casi un 35% del total de lo que consume la región. De acuerdo con Castañeda, si estas empresas fallan, la región Caribe podría tener un problema al no poder comprar combustibles para poder atender la generación que tienen que hacer en el día a día.

El presidente de ANDEG hizo un llamado urgente al superintendente de Servicios Públicos para que gestione los recursos necesarios y plantee una solución estructural para Air-e. La propuesta incluye garantizar el pago a generadores y transmisores, asegurar la compra de energía y estabilizar la cadena de proveedores de la empresa.