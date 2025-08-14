Al menos 15.000 personas están afectadas por falla geológica en tramo de la vía Medellín-Guadalupe

El desplome de un tramo en la vía que une a Medellín con el municipio de Guadalupe, en el Norte de Antioquia, mantiene aisladas a más unas 15.000 personas.

El daño, provocado por una falla geológica y agravado por las lluvias recientes, ha interrumpido el paso de vehículos y el transporte de alimentos y suministros hacia la zona.

En el punto crítico, un nacimiento de agua en la parte alta del talud debilitó la estructura de la carretera hasta hacerla ceder. Las comunidades de los municipios de Guadalupe y Angostura son las más afectadas, los habitantes denuncian retrasos en el abastecimiento de productos básicos.

Atención de la emergencia

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, contó que la Gobernación de Antioquia envió maquinaria amarilla para atender la emergencia, pero la intervención avanza con lentitud debido a las lluvias.

Autoridades locales y departamentales instalaron una mesa de trabajo para coordinar el envío de material y maquinaria pesada que permita estabilizar el terreno y recuperar la conectividad lo antes posible.

Recordemos que El Bagre y Murindó también atienden emergencias recientes ocasionadas por las lluvias. Ambos municipios reportaron afectaciones por las inundaciones en las calles y viviendas destechadas.