Capturan en Medellín a hombre con una boa constrictor y un conejo que sería su alimento

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso judicial. Foto: Alcaldía Distrital.

Un hombre fue capturado en el barrio Castilla, en el noroccidente de Medellín, por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Durante el operativo, las autoridades hallaron en su poder una boa constrictor —especie protegida de la fauna silvestre colombiana— y un conejo que, según las primeras verificaciones, iba a ser utilizado para alimentar al reptil.

La boa, cuyo valor ecológico está estimado en seis salarios mínimos, fue entregada al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para su rehabilitación y posterior liberación en su hábitat natural. El conejo fue trasladado al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibirá cuidado y atención especializada.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, confirmó que el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso judicial.

“Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la biodiversidad, la preservación de las especies silvestres y el respeto por todas las formas de vida”.

Especies silvestres

De acuerdo con la Policía, en lo corrido de este año se han incautado 6.761 especies silvestres en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que estaban en cautiverio y en malas condiciones.

Finalmente, recordaron las autoridades que la captura, tenencia y uso indebido de especies silvestres está prohibida y puede acarrear sanciones penales y económicas.