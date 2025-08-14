Flypass obtuvo certificación internacional por evitar más de 4 mil toneladas de CO2

La empresa colombiana Flypass, pionera en pago electrónico para servicios de movilidad, obtuvo la certificación de Bureau Veritas (BVQI Colombia Ltda.) que valida su inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero evitadas gracias a la implementación de su tecnología.

El reconocimiento, emitido bajo la norma internacional, confirma que durante 2024 el uso del TAG electrónico de Flypass evitó 4.132,46 toneladas de CO₂ equivalente. El cálculo se realizó con base en una muestra de 968 clientes empresariales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado.

¿Cómo se logró el impacto ambiental en el país?

Según el análisis, la reducción se logró al disminuir detenciones, filas y tiempos de espera en peajes, factores que generan emisiones innecesarias. El impacto equivale a:

• Sembrar más de 197.000 árboles y mantenerlos durante 10 años.

• Evitar que 1.033 carros circulen todo un año emitiendo gases contaminantes.

• Reducir el consumo de más de 1,8 millones de litros de gasolina.

“Tomamos una muestra de nuestros clientes, y calculamos las rutas que tienen para saber cuánto es ese CO2 que se ahorran por pasar tranquilamente por un peaje, por pasar derecho con Flypass”, detalló Esteban Mesías, gerente Administrativo y Financiero de Flypass.

Este aval internacional permite que las empresas usuarias incluyan las emisiones evitadas en sus reportes de sostenibilidad y estrategias ESG, contribuyendo a sus metas de carbono neutro y fortaleciendo su reputación ambiental.

“Logramos reducir el consumo de combustible porque parar en un peaje a hacer fila, realmente en un bus con motores bien grandes, hace que nuestros consumos de combustible sean muy altos. Con los TAG logramos hacer unas reducciones de combustible muy importantes que benefician obviamente los costos, mejorando incluso los precios en tiquetes para nuestros usuarios”, explicó Santiago Muñoz Velázquez, gerente de Sotraurabá, una de las empresas de transporte usuarias de Flypass.

Con más de 17 años en el mercado y más de 500.000 usuarios, Flypass busca seguir consolidando un modelo de movilidad ágil, sin contacto y sostenible, integrando pagos en peajes, parquímetros y parqueaderos mientras reduce el uso de papel y optimiza tiempos en carretera.