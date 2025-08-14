Graves afectaciones en el suroeste de Antioquia por problemas en la vía de la quebrada Sinifaná

El circuito vial del suroeste de Antioquia enfrenta serias complicaciones debido al deterioro de la vía en el sector de la quebrada Sinifaná, en la antigua Troncal del Café. Desde junio de 2025, un derrumbe dejó inhabilitado el paso de vehículos, permitiendo únicamente el tránsito de motos.

Según un líder social de la subregión, en la parte alta de la Sinifaná, correspondiente a la vía 4G Pacífico 1, también se registró un derrumbe en las obras que adelantaba la concesión. La solución técnica sería la construcción de un bitúnel de 850 metros, que requiere cambios en la licencia ambiental y una inversión cercana a los 650 mil millones de pesos, recursos que actualmente no están disponibles.

A esta situación se suma la falta de ampliación del peaje de Amagá, lo que obliga a los conductores a tomar rutas alternas hacia Venecia o Fredonia. Sin embargo, en estas vías no se cuenta con servicios de grúa, carro taller o ambulancia, a pesar de pagar la tarifa de peaje de una vía 4G (16.100 pesos para vehículos livianos).

La carga pesada que no puede pasar por Pacífico 1 está utilizando Pacífico 2 o la vía Bolombolo–Santa Fe de Antioquia. Sin embargo, en Pacífico 2 hay preocupación por el estado del tramo conocido como la “quiebra del Guamito”, que ya sufrió un desprendimiento años atrás y podría volver a presentar fallas.

El líder social explicó que el derrumbe de la Sinifaná en 2019 fue atendido de forma provisional, pavimentando sobre el material caído y dejando una pendiente “antitécnica”. Esto, sumado a las fuertes lluvias de 2024 y a la falta de obras hidráulicas preventivas, provocó el actual desprendimiento de la calzada.

Actualmente, la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión Pacífico 1 firmaron un contrato por 17.000 millones de pesos para intervenir el sector. Aunque inicialmente se había anunciado que las obras durarían cinco meses, el plazo se amplió a ocho, lo que coincide con la temporada de cosecha de café, generando preocupación por la movilidad de los productos agrícolas.

Personas afectadas

La situación afecta a toda la subregión, que es la primera productora de aguacate hass y cítricos del departamento, la segunda en banano y plátano después de Urabá, y un importante destino turístico. La actividad turística ha caído un 50 % y los costos de transporte, tanto de insumos como de productos para exportación, casi se han duplicado.

Los municipios más golpeados en turismo son Jericó y Jardín, mientras que en agricultura la afectación alcanza a casi todo el suroeste: Urrao en aguacate, Támesis, Valparaíso, La Pintada, Fredonia y Venecia en cítricos, y los 23 municipios cafeteros de la zona. Santa Bárbara también soporta gran parte de la carga pesada, con el riesgo latente de un nuevo colapso en la quiebra del Guamito.