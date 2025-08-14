Abogado del presidente pide a Fiscalía celeridad en denuncia contra excanciller Leyva

JUDICIAL

El abogado del presidente Gustavo Petro, radicó un derecho de petición ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo, solicitando medidas urgentes y celeridad en la investigación penal contra el excanciller Álvaro Leyva por presunta conspiración, instigación a delinquir, menoscabo de la integridad nacional, calumnia agravada e injuria.

El abogado Alejandro Carranza, advierte que, a más de un mes de la radicación de la denuncia contra el excanciller Leyva, no se conoce fiscal asignado ni avances en el proceso, lo que, afecta los derechos de la “víctima institucional”, en este caso, la Presidencia de la República.

El abogado pide que el caso sea asumido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema o la unidad especializada en delitos contra la administración pública, con un “enfoque diferenciado” y celeridad reforzada.

La solicitud también exige una inspección judicial inmediata a la Comisión de Acusación de la Cámara para obtener la grabación y el acta completa de la declaración rendida por Leyva el 29 de julio, preservando la cadena de custodia.

Otro de los puntos que resalta el documento es que, en medio del funeral de Miguel Uribe, en redes sociales circuló la copia de la denuncia contra Leyva que fue radicada en julio pasado. El abogado Carranza, asegura que de manera descontextualizada y sin fundamento se utilizó esa denuncia para insinuar que el magnicidio de Miguel Uribe habría sido ordenado por Leyva.

Se indica que ese contenido descontextualizado se habría utilizado para atacar al presidente.

“Tal especulación, carente de sustento probatorio, exacerbó la polarización y la violencia digital, provocó revictimización a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, instrumentalizando su duelo con fines mediáticos. y sembró hostilidad hacia el presidente de la República. Al mismo tiempo, generó una victimización impostada a favor del excanciller, cuya presencia en la sala ardiente adquirió un innegable valor mediático dentro de esa maniobra comunicacional”.

Afirma el abogado que se vulneró la reserva sumarial, la objetividad de la investigación y la protección de la información sensible.

En conclusión, la Presidencia de la República reclama transparencia, rapidez y especialidad en el manejo de un proceso que considera de alta sensibilidad institucional y con implicaciones para la estabilidad política y la soberanía nacional.

