CNE reporta cifra récord de testigos electorales inscritos para las elecciones presidenciales
Según la entidad, 397.407 actores electorales, de los cuales 373.612 son testigos electorales postulados por las agrupaciones políticas que inscribieron candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) registró una cifra récord de 373.612 testigos electorales acreditados por las campañas políticas.
Esta histórica movilización ciudadana y partidista busca garantizar la transparencia y vigilancia en las más de 123.000 mesas de votación habilitadas para las elecciones presidenciales.
“Tenemos un total de 397.405 actores debidamente postulados por las campañas presidenciales y organizaciones autorizadas para participar en la jornada democrática, de ese total, 373.612 corresponden a testigos electorales acreditados por las campañas políticas para ejercer control sobre las mesas de votación, el escrutinio y la transmisión de resultados”, aseguró José Antonio Para, director de vigilancia e inspección electoral del CNE.
La implementación de la Plataforma de Acreditación del CNE y el uso de credenciales digitales permitieron optimizar el proceso de inscripción.
El funcionario señaló que, tras la postulación realizada por las organizaciones políticas que inscribieron candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, el CNE inició el proceso de acreditación mediante las resoluciones correspondientes para entregar las credenciales que permitirán a los testigos ejercer control electoral durante la jornada.
El reporte también indica que el número de testigos representa un incremento de 191 mil registros, equivalente al 105,3 %, frente a las elecciones presidenciales de 2022.
Juan Carlos González
Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....