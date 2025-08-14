El menor de 15 años que le disparó a Miguel Uribe no responderá por el delito de homicidio: le explicamos

A pesar del lamentable fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, el menor de 15 años que perpetró el ataque no podrá ser imputado por el delito de homicidio agravado, según el reglamento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en Colombia.

¿Por qué no se le imputa homicidio?

El joven sicario conocido con el alias de ‘Tianz’ ya había aceptado cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas antes de que se consumara el asesinato del senador y precandidato presidencial. Debido a que el proceso judicial en su contra ya había avanzado a la etapa de acusación por estos delitos, las leyes del juzgamiento de menores, impiden modificar la imputación para incluir el delito de homicidio agravado.

Se trata de un principio conocido como congruencia estricta, que busca proteger los derechos del menor.

Penalista Camilo Burbano: “En este caso, frente al menor, pese a que el senador lamentablemente falleció y se le impute la muerte como un hecho posterior, él solo podrá ser condenado por la tentativa del homicidio. Y esto porque él aceptó cargos antes de la muerte del senador. En este orden de ideas, a través de un principio que se conoce como congruencia estricta, pues no podrá aumentársele la pena. Además teniendo en cuenta que la pena para los adolescentes en Colombia va de 1 a 8 años independientemente de la gravedad del delito pues lo más seguro es que su pena tampoco pueda ser modificada”.

¿Esto impide que se le imponga la máxima pena?

El SRPA establece penas más leves para los adolescentes infractores, en comparación con los adultos. En este caso, la pena máxima que podría recibir el menor es de ocho años en un centro de atención especializada, independientemente de la gravedad del delito.

A pesar de no poder ser imputado por homicidio, el juez tendrá en cuenta la participación del menor en el crimen al momento de dictar sentencia. La audiencia para determinar su pena está programada para el 27 de agosto.

A cuatro de los autores materiales ya se les imputo homicidio y tendrán condenas mayores de ser hallados culpables

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía ya adicionó el la imputación contra Elder José Arteaga Hernández, Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez y William Fernando González Cruz, presuntos implicados en la planeación y logística del asesinato de Miguel Uribe Turbay, que ahora responden por homicidio agravado consumado. A Carlos Eduardo Mora González se le adicionará el delito en los próximos días, ya que tuvo cambio de abogado.

Con este cambio en sus procesos judiciales, los presuntos delincuentes podrían enfrentar penas de hasta 50 años de prisión de ser hallados culpables.

El penalista Francisco Bernate: “El delito de homicidio agravado tiene una sanción entre 33 y 50 años, sin embargo, atendiendo que hay armas y demás, puede incluso superar estos 50 años de prisión”.

