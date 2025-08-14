Fiscalía abrió noticia criminal contra Álvaro Leyva por presunto menoscabo a la integridad Nacional

Caracol Radio reveló en primicia que la Fiscalía General de la Nación abrió noticia criminal contra el excanciller, Álvaro Leyva, por el delito de menoscabo a la integridad nacional.

Esto tras dos denuncias interpuestas por el excalde, Daniel Quintero y el presidente Gustavo Petro, en las que lo acusan de conspirar con estructuras criminales para desestabilizar el Gobierno.

La denuncia del jefe de Estado, radicada el pasado 2 de julio por su abogado Alejandro Carranza, se originó por las cartas en las que Leyva acusa a Petro de tener problemas de drogadicción. También por los audios en los que planearía orquestar un golpe de Estado.

“Esto es parte de una conspiración blanda del excanciller, porque en el derecho se ha establecido que el discurso político puede llevar a que se rompa el hilo constitucional y se cometan conductas punibles. Esto se fue orquestando con unas cartas, se habla de ellas pero no se denuncia. Lo único que se quería era una base para generar la crisis de hoy”, explicó Carranza en ese momento.

La acción legal fue interpuesta para determinar “si las acciones de Leyva, un exfuncionario con acceso privilegiado a información estatal, constituyen una estrategia deliberada para desestabilizar el gobierno legítimo, lesionar la honra presidencial, y comprometer la soberanía nacional”.

La investigación contra el exministro de Relaciones Exteriores la asumió un fiscal de la dirección especializada contra la corrupción.