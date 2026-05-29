Gobierno indemnizó a 175 jóvenes víctimas del conflicto armado en Bogotá

El Gobierno Nacional entregó en Bogotá cartas de indemnización a 175 jóvenes víctimas del conflicto armado que alcanzaron la mayoría de edad y tenían sus recursos bajo encargo fiduciario. La jornada de reparación superó los 1.222 millones de pesos y estuvo enfocada en apoyar proyectos de vida relacionados con educación superior, vivienda y emprendimientos.

La directora de Reparación, Julieth Moreno, explicó que esta entrega hace parte del compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro con las víctimas jóvenes del país. “Realizamos la entrega de 175 indemnizaciones a jóvenes que cumplieron su mayoría de edad y hoy pueden recibir esta carta de reparación digna para desarrollar sus proyectos de vida. Con esta acción, la entidad ratifica su compromiso y el del Gobierno Nacional con las juventudes, así como la reivindicación y dignificación de las víctimas del conflicto armado”, manifestó.

Los beneficiarios habían accedido a este derecho cuando todavía eran menores de edad, por lo que los recursos permanecieron durante años administrados mediante fiducias que permitieron generar rendimientos económicos y aumentar el valor final entregado a cada uno de ellos.

Durante la actividad también se desarrolló la capacitación “Decisiones que cuentan”, una estrategia con la que se buscó orientar a los jóvenes sobre el manejo responsable del dinero y la importancia de construir metas financieras a largo plazo.

Uno de los asistentes destacó el impacto que tiene para las víctimas este tipo de acompañamiento estatal. “Sentir que te valoran y resaltan el hecho de que el conflicto armado colombiano sigue afectándonos, demuestra que la entidad sí nos está colaborando para poder lograr nuestros sueños y no quedarnos estancados en lo que perdimos”, expresó.

Además de recibir la indemnización, varios jóvenes conocieron por primera vez las posibilidades que ofrece el Fondo de Educación Superior para las Víctimas, una estrategia que permite acceder a créditos educativos totalmente condonables para estudios técnicos, tecnológicos y universitarios. “Lo del Fondo de Víctimas para el acceso a la educación superior era información que yo no sabía y a mí personalmente me acaba de motivar a estudiar. Sí me gustaría acceder a este fondo para empezar a crecer. Nosotros los jóvenes tenemos muy poco conocimiento de los temas económicos, por eso es importante que nos concienticen sobre cómo administrar estos recursos que estamos recibiendo”, afirmó otro de los beneficiarios.