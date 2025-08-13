Petro acusó a Leyva de ser instigador del atentado contra Miguel Uribe: esto dice la denuncia penal

A través de su abogado defensor, Pedro Alejandro Carranza, el presidente Gustavo Petro interpuso una denuncia penal en contra de quien fue su canciller en el primer año de Gobierno, Álvaro Leyva, por los presuntos delitos de Conspiración, Instigación a Delinquir, Menoscabo de la Integridad Nacional, Calumnia e Injuria.

El objetivo de esta acción penal, dice el documento, es “determinar si las acciones de Leyva, un exfuncionario con acceso privilegiado a información estatal, constituyen una estrategia deliberada para desestabilizar el gobierno, lesionar la honra presidencial y comprometer la soberanía nacional”.

Asegura la defensa del presidente que hay “una serie de actos interconectados que, bajo el principio de unidad fáctica y conexidad funcional, amenazan el orden constitucional, la soberanía nacional, y los derechos fundamentales del Presidente”, por lo que se solicita a la Fiscalía General de la Nación la apertura de una investigación penal contra el exfuncionario.

Dentro de estos hechos “interconectados” se menciona el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. La denuncia señala que las cartas en donde el excanciller hablaba de una supuesta adicción del presidente también anticipaba un hecho negativo: “a las semanas de la carta en la que Leyva insinúa la posibilidad de una tragedia, el senador MIGUEL URIBE TURBAY fue víctima de un atentado atribuido a la disidencia de las FARC comandada por Iván Márquez”.

En el penal se recuerda que estas con estas disidencias “el propio Leyva había tenido contacto, y cuya vigencia afirmó conocer en 2023”. Por ello se afirma que “este nexo, aunque no permite imputación directa por autoría, sí justifica la hipótesis de instigación como modalidad autónoma de intervención punible”.

Además, afirma el abogado del presidente Petro que “de manera consistente con lo anterior, Leyva no expresó rechazo alguno frente al atentado, ni desautorizó sus anteriores declaraciones. Tampoco asumió responsabilidad institucional por haber afirmado que conocía la supervivencia de Márquez, dato reservado para inteligencia y que, en contextos como el colombiano, puede ser usado como mecanismo de presión, advertencia o legitimación del accionar criminal”.