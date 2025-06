Así cayó en el mundo político la propuesta de Álvaro Leyva de ‘tumbar’ al presidente Petro

Colombia

Sectores políticos ya se pronunciaron ante la polémica que ha generado la propuesta del excanciller, Álvaro Leyva, de orquestar un plan en con apoyo del gobierno de Estados Unidos ‘tumbar’ al presidente Gustavo Petro.

Una de las primeras en hacerlo fue la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien de hecho fue mencionada en un audio por Leyva.

A propósito, la precandidata aseguró que no tiene nada que ver con las ideas del excanciller e indicó que no está de acuerdo con que tumben al presidente Petro. Añadió Vicky que no comprende el motivo por el cual Leyva utilizó su nombre como “supuesta interlocutora”.

“No tengo nada que ver con estas ideas del Ex Canciller Álvaro Leyva que menciona El País. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro, siempre lo he dicho, en público y en privado. No entiendo por qué Leyva utiliza mi nombre como supuesta “interlocutora válida”, en su imaginario, para atraer a políticos en Colombia y Estados Unidos”.

A este mensaje se sumó el expresidente Álvaro Uribe, quien salió en defensa del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

El exmandatario mencionó que “nuestro precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es un demócrata integral, un combatiente con las ideas y con los argumentos, una persona franca y genuina, no un golpista” y pidió al ex canciller que aclare sus declaraciones.

Por otro lado, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en un corto comunicado salió en defensa del presidente Gustavo Petro. Allí, afirmó que: “el golpe de Estado que está fraguando Álvaro Leiva es una afrenta a la democracia. ¿Quién es el gran titiritero detrás de la marioneta? Eduardo Montealegre, ministro de Justicia”.

El precandidato y exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolivar también se pronunció y manifestó su apoyo “incondicional” al presidente Petro.

Bolívar calificó el intento de organizar un golpe de estado como un hecho “ruin, desleal y delictivo” e invitó a todos los partidos políticos a “rechazar esta intentona porque no es contra una persona, es contra la institución presidencial”.

El exsenador y líder del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, se unió a las voces de rechazo a la propuesta de Leyva.

Galán cuestionó que el exministro “hizo negocios con el cártel de Cali y se fugó para evadir la justicia. No sorprende que sea conspirador. El gobierno debe irse en elecciones libres y justas, no por golpes de Estado”.

Ante esto también el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que es grave que el exfuncionario aparezca en esos audios. Comentó que estos hechos representan “delitos contra la democracia y constituyen una traición a la patria”.

De acuerdo con Sanguino, en estos episodios ha quedado desnudada “la poca condición humana de Leyva”.

Mientras tanto, la ministra de Trasporte, María Fernanda Rojas, indicó que los actos de Álvaro Leyva no solo atentaron contra el presidente Gustavo Petro, sino también contra la institucionalidad. Igualmente, coincidió con el jefe de la cartera de Trabajo al indicar que se atentó contra la democracia.

“A veces no entiendo de dónde saca tantas fuerzas el Presidente Petro para resistir tanto. Este episodio tan grave revela una vez más su entereza frente a la adversidad y la injusticia de los ataques que ha recibido.”

Por su parte, la ministra de Vivienda, Helga María Rivas rechazó el comportamiento del exfuncionario y comentó que este intento de golpe de Estado contra Petro, es también en contra toda Colombia.

“El Gobierno fue elegido en democracia, con más de 11 millones de votos, por lo que cualquier intento de golpe de Estado contra nuestro presidente, también es contra toda Colombia. Es traición a la patria”.