Propuse al presidente suscribir un consenso por la vida, mis palabras quedaron en el vacío: Eljach
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, dio declaraciones sobre la propuesta que le realizó al presidente Gustavo Petro
Propuse al presidente suscribir un consenso por la vida, mis palabras quedaron en el vacío: Eljach
18:22
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco. Foto:Colprensa - Catalina Olaya
Noticia en desarrollo