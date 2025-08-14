10AM10AM

Programas

Propuse al presidente suscribir un consenso por la vida, mis palabras quedaron en el vacío: Eljach

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, dio declaraciones sobre la propuesta que le realizó al presidente Gustavo Petro

Propuse al presidente suscribir un consenso por la vida, mis palabras quedaron en el vacío: Eljach

Propuse al presidente suscribir un consenso por la vida, mis palabras quedaron en el vacío: Eljach

18:22

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco. Foto:Colprensa - Catalina Olaya

Santiago Andrés Alvarez

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad