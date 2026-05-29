Deportan a Ecuador a cabecilla señalado de estafas y requerido por Circular Azul

Las autoridades colombianas deportaron hacia Ecuador a Raúl Gonzalo Chiriboga Medina, ciudadano ecuatoriano de 44 años, quien era requerido mediante una Circular Azul y señalado por las autoridades de su país como una amenaza transnacional en la modalidad de estafa.

El procedimiento fue realizado por personal de la SIJIN de Nariño, en coordinación con Migración Colombia, en el marco de la estrategia Plan Ofensiva Territorial, luego de ubicar al extranjero en territorio colombiano.

Según la información conocida por Caracol Radio, Chiriboga Medina era considerado un presunto cabecilla criminal y era requerido por las autoridades ecuatorianas, que mantenían vigente una Circular Azul para su ubicación e identificación.

Tras ser localizado en Colombia, las autoridades adelantaron el procedimiento administrativo de deportación y lo entregaron a las autoridades de Ecuador para que responda por los requerimientos judiciales que existen en su contra.

De acuerdo con el reporte oficial, el hoy deportado era considerado una amenaza transnacional por su presunta participación en actividades relacionadas con estafas y otras conductas que venían siendo investigadas por las autoridades ecuatorianas.

La operación fue adelantada por personal de la SIJIN DENAR con apoyo de Migración Colombia y hace parte de las acciones de cooperación binacional para ubicar personas requeridas por organismos de seguridad de ambos países.

Las autoridades destacaron que este resultado permite afectar estructuras criminales con incidencia transfronteriza y fortalecer los mecanismos de cooperación entre Colombia y Ecuador en la lucha contra el crimen organizado.