Zoocría de mariposas: víctimas del conflicto que cambian su historia en el comercio santandereano

Por primera vez el corazón de Barrancabermeja se convierte en hogar temporal de más de 23 especies de mariposas, gracias al primer mariposario instalado dentro de un centro comercial en el Magdalena Medio.

Hasta el 24 de agosto el tercer piso del centro comercial San Silvestre acoge esta experiencia sensorial, ambiental y educativa que conecta biodiversidad, sostenibilidad y reconciliación.

La instalación hace parte del proyecto Bosques con Alas, liderado por la Fundación con Vida y la Asociación de Pescadores de San Miguel del Tigre (Asopesca), con el apoyo del programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Unión Europea y el Fondo Colombia en Paz.

“Lo que estamos trayendo no son solo mariposas. Es el reflejo de un territorio que se está reconciliando con la naturaleza y su propia historia”, afirmó Carlos Carreño, gerente del Centro Comercial San Silvestre.

“Este espacio reafirma nuestro compromiso con la sostenibilidad. San Silvestre se convierte en un oasis en medio de la ciudad”.

Barrancabermeja abre alas a la reconciliación

El mariposario es mucho más que una atracción visual. Detrás de cada crisálida hay una historia de resistencia y cambio.

Las mariposas provienen de criaderos certificados en el corregimiento de San Miguel del Tigre, municipio de Yondó (Antioquia).

Una zona históricamente golpeada por el conflicto armado, que hoy le apuesta a los bionegocios sostenibles como modelo de desarrollo comunitario.

“Esto es el resultado de un proceso de restitución de tierras y trabajo comunitario. Hace cuatro años iniciamos este camino con el proyecto ‘Bosques con Alas de Yondó’. Hoy son 70 mujeres las que lideran la zoocría de mariposas, y más de 3.000 habitantes se benefician directa o indirectamente con esta iniciativa”, explicó Natalia Paola Plata Montalvo, vocera del proyecto.

Además de la zoocría el proyecto impulsa la restauración ecológica de más de 300 hectáreas de bosque, un vivero comunitario y la marca artesanal Crisálidas, joyería elaborada con alas de mariposas recolectadas después de su ciclo natural de vida.

Del conflicto al color

Durante el recorrido en el mariposario, los asistentes pueden observar mariposas en vuelo, conocer su ciclo de vida, visitar el pupario (donde nacen las mariposas) y en algunos casos presenciar un nacimiento en vivo.

También hay actividades pedagógicas y un espacio interactivo llamado el “Árbol de la Transformación” donde niños, jóvenes y adultos pueden escribir sus deseos.

Los recorridos, que duran aproximadamente 20 minutos, están guiados por personal capacitado.

“Queremos que la gente no solo vea mariposas, sino que sienta la transformación que representan. Adaptamos el ambiente para que sea óptimo para las especies y al mismo tiempo accesible para el público”, añadió Carreño.

El mariposario cerrará el 25 de agosto con una liberación simbólica de mariposas, un acto que busca dejar una huella.

Pero este evento no será el final del camino. El proyecto continuará su ruta en otros municipios del Magdalena Medio, llevando su mensaje de reconciliación y sostenibilidad a más rincones del país.