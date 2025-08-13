Registraduría advierte sobre posibles estafas para expedir cédula digital en Antioquia

Antioquia

En varios municipios de Antioquia, especialmente en Rionegro, se han detectado casos de personas que estarían cobrando por supuestos trámites para expedir o activar la cédula de ciudadanía digital, un proceso que en realidad no requiere intermediarios.

Según denuncias ciudadanas, los estafadores se comunican a través de llamadas o mensajes de WhatsApp, haciéndose pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional. En algunos casos, ofrecen falsos “días de gratuidad” para obtener el documento o solicitan datos personales con el argumento de agilizar la activación en el celular.

La Registraduría aclaró que la activación de la cédula digital puede hacerse directamente en la aplicación oficial ‘Cédula Digital Colombia’, sin costo adicional.

Diego Sepúlveda, delegado de la Registraduría para Antioquia, dijo que el proceso incluye descargar la app desde App Store o Play Store, ingresar el número de documento, verificar un código enviado al correo registrado y realizar autenticación biométrica facial.

“No es cierto. No caigan, posiblemente, en alguna estafa. No se necesita de ningún tramitador para la activación de la cédula digital. El trámite es gratuito si la cédula es por primera vez, es decir, para aquellos que han cumplido la primera vez”, dijo el funcionario.

Para quienes deseen tramitar el documento por primera vez, el pago puede efectuarse en línea a través de PSE o en puntos autorizados.

La entidad insistió en que toda la información oficial está disponible en su página web y pidió a los ciudadanos no entregar sus datos personales a desconocidos para evitar ser víctimas de fraude.