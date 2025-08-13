Girardota se alista para la Feria del Chicharrón 2025

Girardota, Antioquia

El municipio de Girardota se prepara para una nueva versión de la Feria del Chicharrón, evento gastronómico que cada agosto reúne a miles de visitantes en el parque principal. Este año, la cita será el sábado 16 y domingo 17 de agosto, como parte de la estrategia “Girardota Enamora”.

En esta edición se inscribieron 27 participantes, de los cuales 18 fueron seleccionados para presentar sus propuestas culinarias. Cada plato tendrá un costo de $15.000 y tanto un jurado especializado como el público elegirán las mejores preparaciones.

En 2024, la feria logró 30.534 ventas y un recaudo cercano a los $458 millones, reflejando su impacto positivo en la economía y en la proyección cultural del municipio.

Además de la oferta gastronómica, habrá una variada programación artística que incluirá música en tarima, presentaciones de trova, orquestas, artistas invitados y agrupaciones locales. Entre las actividades destacadas figuran el Festival del Despecho y la Parranda, el Festival de la Trova y la participación de creadores de contenido con el acompañamiento especial de PorKolombia.

La Alcaldía de Girardota extendió la invitación a propios y visitantes para disfrutar de esta celebración que exalta la gastronomía como sello de identidad local.