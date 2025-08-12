En este puente festivo se vivirá el Festival Buen Comienzo en Medellín

Medellín

El Festival Buen Comienzo de Medellín comenzará este viernes, 15 de agosto, en Plaza Mayor y allí se tienen previstas 42 experiencias centrales y más de 40 salas interactivas sensoriales, para que los niños, especialmente los menores de doce años de edad, exploren, descubran y creen por medio del juego.

Criaturas Fantásticas 2025 es el tema de este festival que se extenderá hasta el próximo lunes festivo, 18 de agosto, y que convoca a todas las familias del área metropolitana del Valle de Aburrá, para que vivan los diferentes espacios que buscan entretener a los menores y sus familias.

Para la versión de este año, la temática celebrará la imaginación de la niñez y su capacidad de inventar personajes, historias y mundos posibles, reconociendo que la creatividad es una herramienta esencial para el desarrollo integral de los niños.

¿Qué espacios disfrutarán los niños?

Uno de los escenarios que se tienen previstos será el domo itinerante del Parque Explora, donde habrá una simulación de una selva, con una experiencia inmersiva que pondrá a los visitantes en medio de aves, jaguares, serpientes y otras especies.

Otro espacio será el Bosque Fantástico, que se creará por medio de materiales reciclables, donde los niños crean su propio universo con los recursos que hay en este lugar, desarrollando su creatividad.

En Plaza Mayor también se instalará una Lupa Mágica que retará a los menores y los adultos acompañantes, a encontrar pistas escondidas en un bosque miniatura, convocando a las familias a trabajar en equipo para lograrlo.

Para los amantes de los dinosaurios, hay un espacio con fósiles, huellas y una experiencia inmersiva de 360 grados que llevará a los visitantes a la era prehistórica.

También el Festival contará con laberintos inflables, carreras y rondas, pensados para fortalecer la coordinación, la agilidad y el trabajo colaborativo, además de fortalecer vínculos entre los menores y sus familias.

Habrá actividad cultural

Las familias también podrán disfrutar de más de 35 shows de música, danza, teatro y narración, con una puesta en escena especial de El Principito.

¿Cuáles serán los horarios del Festival Buen Comienzo?

Durante los cuatro días de feria, los horarios previstos son de ocho de la mañana a siete de la noche y para ingresar, los niños deben estar acompañados de un adulto responsable y así poder garantizar su bienestar y seguridad al interior de este evento masivo.

Es un plan familiar

En cada uno de los cuatro pabellones de plaza mayor habrá actividades relacionadas con cada uno de los elementos de la naturaleza: tierra, agua, fuego y aire, con experiencias que están diseñadas para los más pequeños, pero que involucra también a los padres, abuelos, cuidadores, hermanos, buscando fortalecer los vínculos familiares.

La empresa privada también se vincula

Son 22 empresas que se vincularon con el Festival, llevando a Plaza Mayor propuestas interactivas para que los niños las puedan disfrutar en este evento de ciudad que busca promover el desarrollo integral de la primera infancia.

En esta versión del Festival Buen Comienzo, se espera superar la cifra de 88 mil visitantes que participaron de las diferentes actividades el año anterior.