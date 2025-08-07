Feria Artesanal de Santa Marta reúne del 21 al 24 de agosto al Caribe colombiano en la Unimagdalena

Feria Artesanal y Cultural del Caribe colombiano en la Universidad del Magdalena

Santa Marta

Del 21 al 24 de agosto, el campus de la Universidad del Magdalena se convertirá en una vitrina de tradición, creatividad y resistencia cultural con la quinta edición de la Feria Artesanal y Cultural del Caribe colombiano.

Este 2025, la Feria se celebrará bajo el lema “Identidad y Patrimonio: cuando la vida se teje” que resume el espíritu del evento: exaltar las raíces culturales de la región y reconocer en cada tejido, moldeado o talla, la historia viva de sus pueblos.

El evento reunirá a más de 120 artesanos provenientes de ocho departamentos y de San Andrés y Providencia, quienes llegarán para exhibir, vender y compartir el legado que sus manos han tejido por generaciones.

Durante cuatro días, el público podrá disfrutar de muestras comerciales, talleres, conversatorios, demostraciones en vivo y laboratorios creativos que conectarán a visitantes con las técnicas, historias y sueños que dan vida a mochilas, sombreros, cestería, cerámica y arte indígena, entre otras expresiones.

Jorge Elías Caro, vicerrector de Investigación, precisó que “este será un espacio para la comercialización de productos fruto de un legado cultural y patrimonial, donde cada tejido representa vida y sueños”.

Esta edición busca impactar a más de 5.000 familias, fortaleciendo economías locales y redes de colaboración entre comunidades, emprendedores y el sector académico; además, cuenta con aliados como Artesanías de Colombia, el Banco de la República, Fundación Banasanla y la Cámara de Comercio.