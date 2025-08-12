Con una velatón, autoridades de Antioquia rindieron un homenaje a Miguel Uribe

Medellín

Este martes a las 5:30 de la tarde se realizó un evento solemne en el hall de la gobernación de Antioquia en memoria del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe , quien falleció este lunes 11 de agosto tras luchar por su vida más de 60 días. El evento estuvo cargado de melancolía y voces de rechazo por el magnicidio.

Los mandatarios Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quienes en medio del encuentro expresaron su dolor y al mismo tiempo rechazo por la muerte de Urib e. También resaltaron su vida y el trabajo político de esta víctima de la violencia.

“La tristeza, el dolor y la indignación que sentimos es mucha, y si estamos nosotros así, ahora imagínese la familia de Miguel Uribe, imagínese María Claudia, imagínese Alejandro, su hijo, su papá, su gente más cercana. Este momento que estamos viviendo en Colombia es como si nos hubieran regresado a los años más oscuros, y a Colombia no la vamos a entregar a Miguel Uribe; lo callaron por pensar diferente”.

EL representante a la Cámara por Antioquia Juan Espinal, integrante del Centro Democrático, solicitó a la fiscal general acelerar la investigación para que pueda decirle al país quién ordenó el asesinato del político Uribe .

“Un mensaje para la Fiscal General de la Nación. Necesitamos conocer quién dio la orden para asesinar al senador Miguel Uribe. En Colombia tienen que cesar los actos de violencia. Y otro mensaje para el presidente Gustavo Petro. El próximo año necesitamos que él garantice elecciones libres y en democracia, y que nos otorgue a la oposición todas las garantías para ejercer nuestro trabajo político en todos los municipios del país”.

La senadora Paola Olguín, con una evidente tristeza y con la voz entrecortada por el magnicidio de Miguel Uribe, dijo que seguirán trabajando para honrar su memoria.

“Ha sido muy difícil, un golpe tras otro, pero también hay un compromiso superior con Colombia que nos exige hacer un llamado a la fortaleza, a la unidad y a la fe. Colombia merece todos los sacrificios y los vamos a hacer todos los que sean necesarios. Les pedimos un poquito de paciencia porque no ha sido fácil, pero vamos a continuar en pie de lucha”.

El evento solemne cerró con velas encendidas y con la invitación de los gobernantes Rendón y Gutiérrez a la eucaristía que se realizará este martes a las 11 a.m. en la plazoleta de la Alpujarra, la cual será liderada por el arzobispo de Medellín Ricardo Tobón.