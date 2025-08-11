Gremios económicos de Antioquia condenan asesinato de Miguel Uribe Turbay y piden justicia

La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrida en la madrugada de este lunes en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras más de dos meses en estado crítico por un atentado el pasado 7 de junio, provocó un enérgico rechazo de los gremios económicos de Antioquia, que expresaron su pesar y exigieron justicia.

Fenalco Antioquia destacó el liderazgo del congresista, su compromiso con la seguridad y la democracia y llamó a las autoridades a esclarecer el crimen “con celeridad, transparencia y eficacia” para que los responsables enfrenten las consecuencias.

Augura, el gremio bananero, resaltó su defensa de la democracia y el respeto por las instituciones e insistió en que “no podemos permitir que el odio y la intolerancia silencien a quienes trabajan por el bien común”.

Otras reacciones

Proantioquia y la Cámara de Comercio de Medellín lamentaron el fallecimiento y afirmaron que honrarán su memoria trabajando por una Colombia democrática y en paz.

Por su parte, el Intergremial Antioquia, que agrupa 35 gremios, calificó el hecho como un “ataque directo contra la democracia y la libertad” y pidió redoblar la protección a los candidatos, además de rechazar los discursos polarizantes que alimentan la violencia.

Los gremios coincidieron en que el asesinato de Uribe Turbay revive los episodios más oscuros de la violencia política en el país y reiteraron su compromiso con la defensa de la vida, el diálogo democrático y la convivencia pacífica.