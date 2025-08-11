Tres días de duelo en Antioquia por muerte del precandidato Miguel Uribe

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentaron la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Como acto de solidaridad, los mandatarios anunciaron que tanto Medellín como otros municipios del departamento tendrán tres días de duelo, como mensaje de acompañamiento en el dolor de su pérdida y muestra de firmeza y determinación.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó a través de su cuenta en X, el magnicidio del senador, expresando su pésame.

El mandatario departamental, dijo que “la bandera del Departamento estará izada a media asta en todos los edificios públicos del territorio. Un mensaje de este pueblo cívico y libre: firmeza y determinación”.

En Antioquia tendremos tres días de duelo por el asesinato del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.



La bandera del Departamento estará izada a media asta en todos los edificios públicos del territorio.



Asimismo, envió un mensaje y abrazo de solidaridad a la familia del precandidato. “Los Antioqueños enviamos un abrazo que acompañe y entregue sosiego en medio de tanta tristeza y preocupación. Dios nos ilumine para afrontar, con serenidad y firmeza, estas heridas irreparables para la Democracia”, agregó.

Por su parte el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la medida se toma como un gran símbolo de luto: “A Miguel lo callaron y a nosotros no nos van a callar. Nosotros vamos a seguir luchando por Colombia y a Colombia no la van a callar porque Colombia sabe lo que hoy está ocurriendo. Las banderas tanto en la alcaldía como en sitios públicos estarán izadas a medida hasta a partir de este momento como símbolo del dolor y la tristeza que sentimos. Que el ciudadano entienda lo que está pasando en Colombia y que no podemos seguir así”.

Un llamado a la defensa de la democracia

Gutiérrez aseguró que Miguel Uribe fue “callado” por sus denuncias contra estructuras criminales y abusos de poder, y cuestionó que, pese a haber solicitado en más de 25 oportunidades el refuerzo de su esquema de seguridad, el Gobierno Nacional no atendiera su petición.

“Mientras Petro le negó la seguridad a Miguel Uribe, se la entregó a los peores criminales. Hoy los peores criminales, con la excusa de la paz, quienes siguen generando la guerra, gozan de los privilegios del Estado. Mientras que Miguel Uribe, que luchaba por la legalidad y por Colombia, no fue protegido por el gobierno y por el Estado. Este es un magnicidio”, expresó el alcalde.

En su intervención, el alcalde pidió que la muerte del senador sea un punto de inflexión para que el país reaccione y recupere la seguridad y la democracia.