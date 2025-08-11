Anorí: grupos ilegales quemaron un camión que, al parecer, pertenece a la cadena de supermercados D1

Anorí- Antioquia

El alcalde del municipio de Anorí, en el Nordeste de Antioquia, Gustavo Silva, le confirmó a Caracol Radio que en las últimas horas fue incinerado un camión en la vía principal a unos 12 km del área urbana.

El hecho se reporta en la Vereda Villa Fátima y el camión se dirigía hacia Anorí a dejar la mercancía de la cadena de supermercados, la cual, al parecer, fue hurtada, información preliminar.

“Un vehículo que presta servicios al D1 , incinerado en el lugar. No sabemos cuál de los actores, porque por ahí hay presencia de diferentes grupos armados. Siempre está retirado a 12 kilómetros del pueblo, en la carretera que conduce hacia Medellín”, dijo de manera preliminar el mandatario.

Por ahora se investiga la situación para determinar qué grupo armado es el responsable, ya que allí delinquen las guerrillas del ELN, las disidencias y el Clan del Golfo.

“La incineración y posible hurto de una mercancía avaluada por 35 millones de pesos, proveniente de al parecer una empresa comercial. Me informan que este vehículo fue incinerado, no hay personas lesionadas y el conductor del vehículo ya se encuentra en el municipio de Anorí sin ninguna afectación a su salud”, agregó el coronel Óscar Rico Guzmán, comandante de policía Antioquia.

Aún no se establece si el ataque está relacionado con temas de extorsión o simplemente por el robo de la mercancía. Recordemos que esta cadena de supermercados ha recibido amenazas de la guerrilla del ELN especialmente en el departamento del Chocó, por negarse a pagar extorsiones.