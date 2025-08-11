Rechazamos que estos actos de violencia se produzcan en la democracia de nuestro país: Asocolflores
El gremio también aprovechó para solicitar a las autoridades no claudicar en la investigación que permita esclarecer este hecho calificado como magnicidio.
Antioquia
La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) se pronunció sobre la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe mediante un comunicado.
En el escrito, el gremio calificó este hecho como un magnicidio e indicó al mismo tiempo que lo rechazaron: “Deploramos que estos actos de violencia se produzcan en la democracia de nuestro país. Colombia no puede volver, resultado de la profunda polarización que vivimos, a las dolorosas espirales de violencia del pasado”.
El gremio de las flores agregó que la justicia debe continuar trabajando para hallar a los responsables de este crimen para aplicarles todo el peso de la ley.
Finalmente, envió un mensaje de condolencias y solidaridad a la familia de Miguel Uribe.
Convocatoria a honrar su memoria
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, están convocando a una homilía este martes 12 de agosto en la plazoleta del centro administrativo La Alpujarra; allí, según la invitación oficial, se honrará la memoria y se rendirá un sentido homenaje a Miguel Uribe.
“Donde estará también la invitación por el Consejo y la Asamblea, a las 11 de la mañana convocamos a la comunidad para una misa, una eucaristía, para seguir orando por Miguel y por su familia. Será en la plazoleta de la Alpujarra. Los esperamos y desde acá nuestro rechazo absoluto, que no es sólo expresar nuestra tristeza y nuestro dolor, sino un llamado a la acción, a defender la democracia y la libertad en Colombia, a que se acabe la violencia”, dijo el alcalde Gutiérrez.