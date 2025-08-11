Rechazamos que estos actos de violencia se produzcan en la democracia de nuestro país: Asocolflores

Antioquia

La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) se pronunció sobre la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe mediante un comunicado.

En el escrito, el gremio calificó este hecho como un magnicidio e indicó al mismo tiempo que lo rechazaron: “Deploramos que estos actos de violencia se produzcan en la democracia de nuestro país. Colombia no puede volver, resultado de la profunda polarización que vivimos, a las dolorosas espirales de violencia del pasado ”.

El gremio de las flores agregó que la justicia debe continuar trabajando para hallar a los responsables de este crimen para aplicarles todo el peso de la ley.

Finalmente, envió un mensaje de condolencias y solidaridad a la familia de Miguel Uribe.

Convocatoria a honrar su memoria

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, están convocando a una homilía este martes 12 de agosto en la plazoleta del centro administrativo La Alpujarra; allí, según la invitación oficial, se honrará la memoria y se rendirá un sentido homenaje a Miguel Uribe.

“Donde estará también la invitación por el Consejo y la Asamblea, a las 11 de la mañana convocamos a la comunidad para una misa, una eucaristía, para seguir orando por Miguel y por su familia. Será en la plazoleta de la Alpujarra. Los esperamos y desde acá nuestro rechazo absoluto, que no es sólo expresar nuestra tristeza y nuestro dolor, sino un llamado a la acción, a defender la democracia y la libertad en Colombia, a que se acabe la violencia”, dijo el alcalde Gutiérrez.