Muerte de joven en Itagüí: capturan a habitante de calle como presunto autor del ataque

Itagüí, Antioquia

Hacia el mediodía de hoy, 11 de agosto, un joven de 17 años fue asesinado en el centro de Itagüí luego de recibir una puñalada en el cuello por parte de un habitante de calle.

Según las primeras versiones, el ataque se habría producido sin razón aparente, ya que las cámaras de seguridad muestran cómo el agresor se cruzó con la víctima, se detuvo, se devolvió y lo apuñaló.

El joven falleció en el lugar de los hechos a pesar de la rápida acción de los transeúntes y el personal de bomberos. De inmediato, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda y, mediante el rastreo de cámaras de seguridad, lograron ubicar al presunto responsable en el municipio de Envigado.

La Policía Nacional y el Ejército adelantaron la captura del señalado y lo dejarán a disposición de la Fiscalía, que continuará con el proceso de judicialización e investigación para esclarecer los motivos del crimen.