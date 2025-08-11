Capturado en Guarne con más de 253 millones de pesos en presunto caso de lavado de activos

Antioquia

En un operativo de control realizado por la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre que transportaba más de 253 millones de pesos en efectivo, presuntamente vinculados al delito de lavado de activos.

El hecho ocurrió en la madrugada del 10 de agosto, a las 2:45 a.m., en el kilómetro 34+400 de la autopista Medellín–Bogotá, sector El Paraíso, jurisdicción de Guarne. Durante la inspección a un bus de servicio intermunicipal, los uniformados encontraron que uno de los pasajeros llevaba un morral con doble fondo, en cuyo interior se halló la suma de 253 millones 600 mil pesos sin documentos que acreditaran su procedencia legal.

“Estamos a la espera también que nos arrojen otras líneas de investigación que nos permita evidenciar si este delito iba para alguna actividad ilícita, en compensación también de los grupos criminales o alguna actividad ilícita que se vaya a adelantar posiblemente con alguna de las estructuras y que pueda servir también para el tema de la corrupción” expresó el Coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, Comandante de Policía de Antioquia.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía URI de Rionegro para su judicialización por el delito de lavado de activos, de acuerdo con el artículo 323 del Código Penal.

La Policía Nacional señaló que este resultado hace parte de la estrategia “Actuando por Antioquia” y del Plan Cazador, enfocados en combatir las finanzas ilícitas y garantizar la seguridad en las vías del país.