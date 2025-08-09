Capturado cabecilla del EGC señalado de ordenar la tortura y asesinato de dos hombres en El Bagre

Zaragoza- Antioquia

La Brigada 11 del Ejército, con jurisdicción en el Bajo Cauca antioqueño, reportó la captura de un presunto cabecilla del Clan del Golfo en el municipio de Zaragoza conocido con el alias de “Alonso”.

Según las autoridades, tiene una trayectoria criminal de 15 años y sería el cabecilla de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo en las poblaciones de Zaragoza y El Bagre.

El ejército informó que esta persona habría ordenado el asesinato de dos hombres el pasado 13 de junio, en zona rural de El Bagre. Las víctimas tenían signos de tortura e impactos de bala. Esto, según la inteligencia militar, estaría relacionado con una “limpieza social” ordenada por el hoy capturado como parte de una estrategia de control territorial.

También se le atribuye el secuestro de un joven de 24 el mismo mes de junio en la población de El Bagre y que fue trasladado a Zaragoza, donde finalmente fue rescatado por el Ejército.

Alias “Alonso”, se le incautó un revólver calibre 38, dos celulares y una motocicleta; todo fue dejado a disposición de la Fiscalía para que determine su situación judicial.