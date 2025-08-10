Capturaron al presunto asesino de una mujer en Concordia; había cumplido una condena por agredirla

Óscar Darío Restrepo Álvarez, de 39 años, presunto responsable del feminicidio de su expareja, María Aidé Ortiz Morales, de 51, ocurrido este viernes 8 de agosto en el barrio Los Tulipanes de Concordia, en el Suroeste antioqueño, fue capturado —en menos de diez horas— por la Policía Nacional con el apoyo de la Fiscalía.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, confirmó que Restrepo Álvarez había cumplido una condena en 2020 por violencia intrafamiliar contra la misma víctima.

Tras el homicidio, los investigadores analizaron 40 minutos de grabaciones de cámaras de seguridad que permitieron rastrear los movimientos del sospechoso y reunir las pruebas necesarias para solicitar una orden judicial. La captura se efectuó en la zona urbana del municipio.

Homicidios de mujeres

Según el reporte oficial, la mujer fue atacada con un cuchillo, en su vivienda, por su expareja sentimental, en medio de una discusión que habría iniciado por la negativa de ella a retomar la relación.

Aunque María Aidé alcanzó a ser trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Concordia, llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

En lo que va de 2025, en Antioquia se han registrado 57 asesinatos de mujeres, dos casos más que en el mismo periodo del año pasado, según datos de la Policía Nacional. De ese total, 21 han ocurrido en Medellín, lo que representa un aumento del 24 % frente a los 17 casos registrados a la misma fecha en 2024.