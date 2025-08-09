Diálogos con EGC: “una afrenta a la Constitución”, le dijo el gobernador Rendón al presidente Petro

Medellín

Este viernes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que inició diálogos de paz con el grupo ilegal autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo. Lo que ha generado diferentes reacciones en el país. Por ejemplo, en Antioquia, el gobernador rechazó esta iniciativa marcada en la denominada paz total.

El señor Andrés Julián Rendón se pronunció en cuenta de X en la que escribió: “Lo que usted considera, presidente @petrogustavo, una virtud —insistir en otorgar impunidad a criminales, tratarlos con benevolencia y mantenerlos entre algodones— no es más que un problema en su escala de valores y una afrenta a la Constitución”.

El señor Rendón, en el mensaje de la red social, mencionó la cantidad de integrantes de la fuerza pública asesinados por el grupo ilegal mediante los denominados ‘plan pistola’ adelantados por los integrantes del grupo con el que se inició un diálogo de paz, el cual calificó como una ‘humillación’ para la policía y el Ejército.

“Este año, en el mal llamado ‘plan pistola’, esos delincuentes asesinaron a más de una decena de uniformados en Antioquia. Ríndales cuentas, presidente, a esas madres sobre por qué su Gobierno trata como ‘angelitos’ en el exterior a los asesinos de sus hijos”.

En otro aparte del extenso mensaje, el gobernador de Antioquia controvirtió las cifras del gobierno nacional sobre la incautación de cocaína, y recalcó que no son reales y asegura que es el gobierno en el que el país se inundó del alcaloide, permitiendo que los grupos ilegales mediante esa renta ilegal se fortalezcan en sus economías. “Ha permitido que los criminales se enriquezcan, se paseen con uniformes nuevos y recursos abundantes, mientras soldados y policías suplican por dotación, mejores condiciones, combustible y unas botas dignas para cumplir su labor”, dijo el gobernante.