Caficultor secuestrado por hombres armados en Ciudad Bolívar, fue liberado ¿Qué se sabe?

Ciudad Bolívar, Antioquia

Fabio de Jesús Berrío Durán, el reconocido caficultor de Ciudad Bolívar del suroeste de Antioquia, que había sido secuestrado el pasado 19 de junio, fue liberado en la madrugada de este viernes.

El caficultor de 61 años fue dejado en libertad en la vereda Peña Lisa y posteriormente una motocicleta lo trasladó hasta el barrio Conrado Vélez, en la entrada del casco urbano.

El alcalde de Ciudad Bolívar, León Darío Acevedo señaló que el caficultor se encuentra estable pero permanece bajo observación médica.

“Él ya está con la familia, en este momento se encuentra en el chequeo médico en el hospital regional, el hospital La Merced, y está el GAULA, la policía, y estamos ya más adelante pues entraremos en detalle sobre su caso”, indicó el alcalde.

Sobre los responsables del secuestro, las autoridades investigan la hipótesis de que podría tratarse de un grupo armado que opera en el departamento del Chocó.

Sobre el secuestro

El caficultor había sido raptado por hombres armados que irrumpieron en su finca, ubicada en la vereda La Arboleda. Desde entonces, no se conocía información sobre su paradero ni había existido contacto con los captores.

Cabe recordar que hace una semana las autoridades habían aumentado a 500 millones de pesos la recompensa por información que permitiera dar con su paradero.