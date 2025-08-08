Medellín

Recuperan en Antioquia bienes por más de $5.000 millones vinculados a exintegrante de las AUC

Entre los activos ocupados hay fincas, lotes urbanos, apartamentos, parqueaderos y depósitos, ubicados en Antioquia, Córdoba y Sucre.

Mateo Vahos

Medellín, Antioquia

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió la administración de 23 propiedades, avaluadas en más de $5.000 millones, que habrían sido adquiridas con recursos del narcotráfico y el paramilitarismo.

Los bienes, ubicados en Antioquia, Córdoba y Sucre, están relacionados con Francisco Javier Piedrahita Sánchez, exintegrante desmovilizado del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Entre los activos ocupados hay fincas, lotes urbanos, apartamentos, parqueaderos y depósitos. Las investigaciones señalan que fueron adquiridos mediante maniobras para ocultar su origen ilícito, como el uso de testaferros y transferencias a familiares y a la sociedad Uribe Lopera y Cía. S.A.

Piedrahita era un reconocido ganadero en Córdoba y Sucre en los años 80 y 90 y fue señalado por las autoridades como socio de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, y fundador de la Convivir Nuevo Amanecer, desde donde habría coordinado acciones con grupos armados ilegales. Aunque se desmovilizó en 2006, se le detectó un crecimiento patrimonial injustificado y movimientos financieros sospechosos.

