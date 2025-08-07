3 años de Petro: ¿Cuáles son los avances en economía? Gobierno destacó relaciones con Venezuela

La cartera liderada por la ministra Diana Marcela Morales destacó este 7 de agosto, en medio de los tres años del gobierno Petro, que el actual mandato ha trabajado en la transición hacia un modelo productivo descarbonizado, inclusivo y basado en la sostenibilidad, lo que llevaría al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Pero, además, esa cartera destacó el impacto de las relaciones con Venezuela.

Así las cosas, el ministerio indicó que el trabajo que han desarrollado en estos tres años por medio de políticas de Reindustrialización, Comercio Exterior y Turismo reflejan pasos importantes para cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, ‘Colombia Potencial Mundial de la Vida’. Con lo que tendrían como prioridad la economía del país.

La economía local:

En ese orden de ideas, el Ministerio de Comercio destacó que con la reindustrialización como prioridad se ha brindado apoyo significativo a las mipymes, en donde un total de 30.133 micro, pequeñas y medianas empresas se han visto beneficiadas de los programas de fomento a la industria local. Algunos de los programas que han aportado en la industria local son el Pacto por el Acero Verde y los programas PROFIA y Proastilleros.

Además, 14.407 unidades productivas de la Economía Popular, de las cuales el 96,6 % son lideradas por mujeres, han recibido también apoyo del Gobierno.

Mientras tanto, con el programa ‘EnCadena, mejores proveedores’, 4.061 mipymes tuvieron la oportunidad de mejorar en aspectos puntuales para poder ingresar a las cadenas de valor de empresas ancla nacionales y extranjeras. Así como alcanzar oportunidades de inversión extranjera directa y del Estado, en servicios de salud, construcción, agroindustria, minerales, e industria aeronáutica.

Los programas de ‘Calidad para la Reindustrialización’, ‘Fábricas de productividad’ y ‘Territorios Clúster son algunos de los que también destacó el Gobierno.

Relaciones con Venezuela impactaron la economía:

Sumado a lo anterior, el Ministerio de Comercio destacó el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, ya que con el paso de carga, las cifras de exportaciones e importaciones superaron los US$ 1.000 millones.

Incluso, la cercanía con ese país derivó un Acuerdo de Alcance Parcial para ajustar medidas arancelarias de productos de los dos países.

Además, se dio la reactivación del Certificado de Reembolso Tributario (CERT), para así diversificar las exportaciones, “con un enfoque en bienes industriales con valor agregado y servicios basados en el conocimiento”

El turismo como un objetivo:

El Ministerio indicó que el año pasado se realizó una inversión histórica de más de un billón de pesos en el sector del turismo, es decir, destinó $349.025 millones más que otros mandatos. “De estos recursos, $143.282 millones han sido destinados a proyectos en municipios PDET”.

Este trabajo ha llevado al crecimiento del sector, ubicando a Colombia como un país de bastante interés para los turistas. En ese proceso la estrategia ‘Colombia, el País de la Belleza’ ha sido vital para que Colombia haya sido visitada por 7 millones de ciudadanos no residentes en 2024.