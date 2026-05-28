Precio del dólar en Venezuela para HOY 28 de mayo: nueva variación al alza

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este jueves 28 de mayo el dólar se cotiza en $544,57940000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, miércoles 27 de mayo, cuando el precio se situó en los $540,04310000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy jueves 28 de mayo.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este jueves 28 de mayo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 633,48198705 bolívares.

: 633,48198705 bolívares. Yuan chino : 80,30012680 bolívares.

: 80,30012680 bolívares. Lira turca : 11,86579336 bolívares.

: 11,86579336 bolívares. Rublo ruso: 7,68257600 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 28 de mayo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 28 de mayo. Estos son:

BanCaribe : 657,0353 para compra - 691,2500 para venta.

: 657,0353 para compra - 691,2500 para venta. Banco Venezolano de Crédito : 538,5029 para compra - 615,0000 para venta.

: 538,5029 para compra - 615,0000 para venta. Banesco : 571,3396 para compra - 544,9884 para venta.

: 571,3396 para compra - 544,9884 para venta. Banco Mercantil : 595,7264 para compra - 611,0000 para venta.

: 595,7264 para compra - 611,0000 para venta. Bancamiga : 626,2285 para compra - 644,1655 para venta.

: 626,2285 para compra - 644,1655 para venta. Otras instituciones: 603,1346 para compra - 591,7802 para venta.

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